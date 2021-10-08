'NAZIM HİKMET: ŞAİRİN AŞKI VE KADERİ' OYUNU MERSİN'DE SAHNELENDİ

Ünlü Şair Nazım Hikmet'in hayatı ve eserlerini konu alan tiyatro oyunu, önce Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS sahası yakınında bulunan bir otelin konferans salonunda, ardından Yenişehir Belediyesi Nikah Salonunda gösterildi. Mersin’deki temsilleri yüzlerce kişi izledi.

Mersin’deki etkinlik öncesinde konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Uzmanı Eyyüp Lütfi Sarıcı, Türkiye ve Rusya halkları arasında kültürlerarası diyaloğu geliştirmeye yönelik girişimlerin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Nazım Hikmet, dünya kültür mirasının bir parçası, kişiliği ve eserleri iki ülke için büyük önem taşıyan en büyük yazar, şair ve oyun yazarlarından biridir. Rus tiyatrosunun eserlerinin projemizin çalışanları ve Türk seyirci ile buluşturulmasını desteklemek, büyük şairin anısını yaşatarak kendisine karşı saygımızı gösterebilmemiz açısından güzel bir fırsat" dedi.

Nazım Hikmet’in biyografisi ve eserlerinin temelinde sahnelenen oyun, dünyaca ünlü şairin çalışmalarını ve hayatının az bilinen yönlerini ortaya koyuyor. Türk şair, yazar ve oyun yazarı Nazım Hikmet’in efsanevi kişiliği, günümüzde de birçok ülkeden milyonlarca insanın dikkatini çekiyor. Eserleri neredeyse dünyanın tüm dillerine tercüme edilen Nazım Hikmet, halen Rus ve Türk kültürleri arasında kültürel bir köprü görevi görmeye devam ediyor.

Rusya, Almanya, Ukrayna ve İsrail’de 100’den fazla oyunu sahnelenen Oryantalist ve Türkolog da olan ünlü yönetmen Vladimir Vorobyov ve Prof. Dr. Aleksander Kolesnikov’un birlikte yazdığı oyunun yönetmenliğini, Vladimir Vorobyov üstlendi. Rusça olarak sahneye konulan oyun, Türk izleyicilerle simultane çeviri yoluyla buluşturuldu.

Oyun, 10 Ekim tarihinde İstanbul Maltepe Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek.