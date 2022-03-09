MEZİTLİ’DE KADINLAR SUMRU YAVRUCUK'UN ‘SHİRLEY VALENTİNE’ OYUNUNU İZLEDİ

Ünlü tiyatro sanatçısı Sumru Yavrucuk'un ‘Shirley Valentine’ oyunu Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelendi. Ücretsiz olarak sergilenen ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, ünlü modacı Barbaros Şansal ve sanatseverler izledi.

Bir kadının var olma savaşı içerisinde Londra’dan Türkiye’ye uzanan öyküsünün anlatıldığı ‘Shirley’ ile sahnede adeta devleşen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un performansı büyük beğeni kazandı.

Yavrucuk, Willy Russell’ın 'Shirley Valentine' adlı oyunundan uyarlanan oyun, günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan kadının öyküsünü başarıyla sahneledi.

İki perdelik oyunda, Yavrucuk’un performansı ile hüznü ve neşeyi bir arada geçiren sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Bazı bölümleri interaktif hale gelen oyunda çalınan İzmir Marşına tüm seyirciler aynı anda eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Oyunun sonunda, “Her şey ve her yer o kadınların becerikli elleriyle şekilleniyor” diyen sanatçı Sumru Yavrucuk, “Biz kadınız, hürüz ve akıllıyız. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok” dedi.

Sergilediği performansıyla izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan usta oyuncu Sumru Yavrucuk'a, Başkan Tarhan plaket verirken, Canan Kaftancıoğlu ise çiçek takdim etti.

Sahnede başarılarıyla kendisini ispat etmiş iki değerli kadınla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Birisi sanatıyla olduğu kadar dik duruşuyla da örnek olmuş değerli tiyatrocumuz Sumru Yavrucuk, diğer yanımda da İstanbul’un mimarı, cesaretiyle Türkiye’de kendinden söz ettiren, geleceğimize ışık tutan Canan Kaftancıoğlu. Mersin İl Başkanımız Adil Aktay, parlamentomuzun cesur milletvekili Ali Mahir Başarır ile aynı sahnede olmak büyük onur” dedi.

Siyaset yapma motivasyonunu sanat ve sanatçıların konuşması, siyasetçilerin susması üzerine olduğunu dile getiren Canan Kaftancıoğlu da, “Bir kız kardeşiniz olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde güçsüz kadın yok, güçsüzleştirilen kadın var. Sahnelenen oyunda olduğu gibi yaşadıklarımıza hüzünlenmek yerine yaşayacaklarımızın hayalini kurarak, koşullar ne olursa olsun kendimizi gördüğümüzde ve kendimizi değiştirme cesareti bulduğumuzda dünyayı değiştirebiliriz. Bütün kadınlar güçlüdür. Bütün kadınların önünde saygıyla eğiliyorum. Sumru Yavrucuk gibi bir kadına çiçek sunmak benim için bir ödüldür” dedi.

Kadınların eşitliği ve özgürlüğü için mücadele etmek gerektiğinin altını çizen CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, “Mezitli bu konuda bir simgedir. Teşekkür ediyorum. Mersin’in güçlü kadınlarına ve beraber yol yürüyen Neşet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz için özgüvenimizi artıran değerli sanatçımız Sumru Hanıma bir kez daha teşekkür etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Sahnede söz alan ünlü modacı Barbaros Şansal ise, “Evimde olmak çok güzel. Mezitli benim evim ve sizler ailemsiniz. Burada sizlerle olmak çok güzel. Bütün emekçileri ve bütün ötekileri selamlıyorum” diye konuştu. Sanatın toplumsal yaşamdaki önemine vurgu yapan Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Çok güzel bir söz var. Herkes, milletvekili olabilir, bakan olabilir, çok zengin de olabiliyor, hatta gördüğünüz gibi cumhurbaşkanı da olabiliyor. Ama sanatçı olamıyor. Bugün bunu daha iyi görüyoruz. Bugün Metin Akpınar yargılanıyorsa, birçok sanatçı cezaevlerinde tutuluyorsa, büyük bir problem var demektir. Ama bu karanlık günleri hep beraber atlatacağız. Sizlere söz veriyorum” dedi.