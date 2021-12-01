MEZİTLİ’DE FERHAN ŞENSOY’UN ANISINA 'USTAYA SAYGI'GECESİ DÜZENLENDİ

Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosu, kısa bir süre önce hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy anısına ‘Ustaya Saygı’ gecesi düzenledi.

Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşen gecede, usta oyuncunun tiyatroya kazandırdıkları anlatılırken, onun sanatçı kişiliğinden ve yazarlığından örnekler verilerek kendi yazdığı ’Şahları da vururlar’ oyunundan bölümler sahnelendi.

Genel sanat yönetmenliğini Tamer Güven, yönetmenliğini Vedat Yalçın, müziklerini Burak Hallaç, Ferit Eğin’in yaptığı gecede Hilal Özatınç, Harun Gündüz, Tülay Bulman, İlhan Cavit Sayar, Metin Ünel, Pakize Esen, Dilek Yıldırım Bilge Işıklar sahnede Şensoy’un ünlü oyunundan bölümler sundu.

Sahnelenen oyun dans ve şarkılarda sergilenen performanslar geceye katılan sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. İzleyicilerin tekrar tekrar sahneye çağırdığı oyunculara, Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali’ni düzenleyen Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Melih Kayadelen tarafından çiçek ve teşekkür plaketi verildi.

Sahnede performanslarını sergileyen tüm sanatçılara ve oyunu izlemek için Kültür Merkezini dolduran tüm sanatseverlere teşekkür eden Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, “Mezitli Belediyesi sosyal sorumluluk kapsamında, kentimizi sanata ulaştırmak, sanata ve sanatçıya destek vermek amacıyla kısa sürede Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi kazandırmıştır. Bu sanat kurumlarımızda çok değerli oyunlar ve etkinlikler sanatseverlerimizle buluşmaktadır. Kültür Merkezimizde kısa bir süre sonra her salı ülkemizin çok büyük şehir tiyatrolarının oyunlarının sergileneceğini müjdelemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat adına sayısız etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Bu süreçte tiyatroya kazandırdığı sayısız eserlerle yıkılmaz bir taht kuran Ferhan Şensoy’un anısını, bu geceyi düzenleyerek yaşatmak istedik" dedi.