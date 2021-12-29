Son Dakika

MEZİTLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM, YUNUS EMRE'Yİ ANDI

Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tasavvuf ve sevgi elçisi, Türkçe’yi en iyi kullanan şairlerden biri olan Yunus Emre’yi ölümünün 700. Yıl dönümünde '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma ve Kutlama Programı'nda andı.

KÜLTÜR SANAT 29.12.2021, 17:27
MEZİTLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM, YUNUS EMRE'Yİ ANDI
Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tasavvuf ve sevgi elçisi, Türkçe’yi en iyi kullanan şairlerden biri olan Yunus Emre’yi ölümünün 700. Yıl dönümünde '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma ve Kutlama Programı'nda andı.

Mezitli Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi ve Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinin ortaklaşa düzenledikleri 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma ve Kutlama Programına, Mersin Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması kapsamında Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonunda gerçekleştirilen programda Yunus Emre’nin şiirleri seslendirilip, müzik dinletisi eşliğinde hayatı hakkında sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Anadolu'da Türkçe şiirinin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin, Türkçenin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ayrıca Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük ettiğini vurgulayıp milletimizin "Bizim Yunus" olarak bağrına bastığı Yunus Emre’nin, şiirleriyle sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun, birliğin ve barışın sözcüsü olduğunu dile getirdi.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise “Evrensel bir dile, duyuşa ve söyleyişe sahip olan Yunus Emre’nin, müşterek insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle çağlar ötesine seslenebilmeyi başarabilmiş büyük ve değerli bir şairimiz olduğunu” söyledi.

İl Müdürü Koca ve Kaymakam Erdoğdu emeği geçenlere teşekkür edip gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.
 
 

banner290
Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 19 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Crystal Palace 19 23
11. Brighton 17 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 17 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
sanalbasin.com üyesidir