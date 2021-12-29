MEZİTLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM, YUNUS EMRE'Yİ ANDI

Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tasavvuf ve sevgi elçisi, Türkçe’yi en iyi kullanan şairlerden biri olan Yunus Emre’yi ölümünün 700. Yıl dönümünde '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma ve Kutlama Programı'nda andı.

Mezitli Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi ve Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinin ortaklaşa düzenledikleri 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma ve Kutlama Programına, Mersin Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması kapsamında Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonunda gerçekleştirilen programda Yunus Emre’nin şiirleri seslendirilip, müzik dinletisi eşliğinde hayatı hakkında sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Anadolu'da Türkçe şiirinin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin, Türkçenin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ayrıca Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük ettiğini vurgulayıp milletimizin "Bizim Yunus" olarak bağrına bastığı Yunus Emre’nin, şiirleriyle sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun, birliğin ve barışın sözcüsü olduğunu dile getirdi.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise “Evrensel bir dile, duyuşa ve söyleyişe sahip olan Yunus Emre’nin, müşterek insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle çağlar ötesine seslenebilmeyi başarabilmiş büyük ve değerli bir şairimiz olduğunu” söyledi.

İl Müdürü Koca ve Kaymakam Erdoğdu emeği geçenlere teşekkür edip gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.