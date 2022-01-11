MERSİN’İN 100 YILLIK TARİHİ YENİDEN CANLANDI

Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı, yapılan söyleşi, müzik dinletisi ve performanslarla dolu dolu etkinliklere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in tarihi, edebiyatı, sineması, gastronomisi, ticareti ve sanayisinin konuşulduğu söyleşilerde, yazar, akademisyen, edebiyatçı ve kent protokolünün de aralarında yer aldığı 68 isim, Mersinlilerle birbirinden güzel söyleşiler gerçekleştirdi. ‘Milli mücadele, yüzyıl ve Mersin’in hafızası sergileri’nin de yer aldığı etkinlik merkezinde müzik dinletileri de yapıldı.

Etkinlik alanının açılışını Başkan Seçer yaptı

Etkinlik Merkezinin açılışı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve kent protokolü tarafından 2 Ocak’ta gerçekleştirildi. Açılışın ardından program kapsamında ilk olarak Mecit Baskın’ın moderatörlüğünde ‘Mersin Kültür Sanatının 100 Yıllık Öyküsü ve İçel Sanat Kulübü’ söyleşisi gerçekleşti. Söyleşide Prof. Dr. Candan Ülkü, Ziya Aykın ve Ali Merzeci konuşmacı olarak yer aldı. Gün sonunda ise Sinan Meydan, ‘Kurtuluştan Kuruluşa’ söyleşisiyle Mersinlilerle bir araya geldi.

Mersin’in kurtuluş gününde milli mücadele dönemi ve kahramanları anlatıldı

3 Ocak’ta ise Mersin Metrosu’nun temelini atmak üzere Mersin’i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de etkinlik alanını gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Genel Başkanlar, etkinlik alanında yer alan VR Mersin ile sanal turda gezinti yaptı. Daha sonra da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger müzik ziyafeti verdi.

4 Ocak programı, ‘Mersin’de milli mücadele ve milli mücadeleden kahramanlar’ başlıklı söyleşi ile başladı. Dr. Orhan Özdemir’in moderatör olduğu söyleşide Mersin’de milli mücadelenin önemli isimlerinden Emin Resa Aslan Karataş’ı İbrahim Yalçıner, Osman Koçaşoğlu’nu Erkan Özaydın, Mustafa Nail ve Haci İshak’ı İrfan Tümer, Veli Haşim’i ise Ragıp Çiftçi anlattı.

Mersin tarihi, sanayi, ticaret ve gastronomisi tüm yönleri ile ele alındı

Etkinliğin 5 Ocak programında ilk söyleşi Edvar Mum’un moderatör, Prof. Dr. Ahmet Özer’in konuşmacı olduğu ‘Mersin’in tarihsel sürecindeki kentsel gelişme dinamikleri’ konu başlığı üzerine gerçekleşti. Gazeteci Abidin Yağmur moderatörlüğünde Mirza Turgut, ‘Mersin’in 100 yılına damga vuran siyasi gelişmeler’ üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Kooperatifçilik konu başlığı üzerine gerçekleştirilen söyleşide Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Neptün Soyer konuşmacı olarak yer alırken, söyleşinin moderatörlüğünü Duygu Canova yaptı.

7 Ocak programı, ‘Akkahve ve Akkahveliler’in söyleşisi ile başladı. Bu söyleşide de Kemal Zorlu moderatör, Abdullah Ayan konuşmacı olarak yer aldı.

Mersin basın tarihi, Mersin’de sinema ve Mersin’e değer katanlar konuşuldu

Programın son gününün ilk söyleşisi ’Mersin basın tarihi’ başlığıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe’nin moderatörlüğünde, İbrahim Yalçıner tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç’ın konuşmacı, Doç.Dr. Hakan Erkılıç’ın moderatör olduğu ‘Bir zamanlar Mersin’de sinema’ söyleşisi yapıldı. Ardından programın son söyleşisi ise ‘Mersin’e değer katanlar’ konu başlığı üzerine gerçekleştirildi. Söyleşinin Moderatörü Mersin Kent Konseyi eski Başkanı Faik Burakgazi oldu.

Etinlik boyunca açık olan ‘Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin’in Hafızası Sergileri’ vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.