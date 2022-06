MERSİN’DE YAZ AKŞAMLARININ KEYFİ AKUSTİK KONSERLERDE ÇIKIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin Kültür Parkta düzenlediği “Akustik Konserler” her cuma ve cumartesi günü Mersinlileri müzikle birleştiriyor. Uçak civarı Bakkal Kafe yanındaki sahne ile Marina Akustik Sahne’de düzenlenen konserlere katılan Mersinliler, canlı müzik eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konserler cuma günü 18.00-23.00 saatleri arasında uçak civarı Bakkal Kafe yanındaki sahnede, cumartesi günleri ise 19.00’da DJ performansı ile başlayıp 21.00-23.30 saatleri arasında Marina Akustik Sahnede devam ediyor. Mersinliler, çimlere veya yanlarında getirdikleri sandalyelere oturarak, Mersinli müzisyenlerin verdikleri konserlerle keyifli bir yaz akşamı yaşamanın tadını çıkarıyor. Her yaştan ve her kesimden Mersinliyi aynı şarkılarda bir araya getiren Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz konserleri, Kültür Parkı karnaval ortamına dönüştürüyor.



Müzisyenler sunulan destekten memnun kaldıklarını söylediler

Mersinli müzisyenler, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu desteklerden memnun kaldıklarını belirttiler. Müzisyen İlker Zorer, “Daha önce de belediyenin etkinliklerinde çalmıştım ama bu sene ilk defa bu kadar fazla insana çalıyorum. Ortam çok iyi. Zaten Vahap Başkan bizim her şeyimiz. Özellikle müzisyenlere yaptığı bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine” derken, ekibiyle birlikte sahne alan Murat Çakır ise “Pandemi bizi çok yordu, çok üzdü. Özellikle biz müzisyenleri çok sıkıntıya soktu. Çok şükür o günleri atlattık” diye konuştu.



Vatandaşlar konserlerin kente renk kattığını vurguladı

Mersinliler ise konserlerin kente renk kattığını vurguladılar. Vatandaşlardan İsmail Devran, “2-3 sene öncesine kadar Mersin’de bu organizasyonlar yoktu. Gerçekten Başkanımız Vahap Seçer geldikten sonra insanlar eğlenmeye başladı” dedi.

Mehmet Arif Sert ise “Bu konserler Mersin’e güzel bir renk kattı. Süper bir ortamdayım şu an” derken, Cihan Demir, “Dünya zaten kötü zamanlardan geçiyor. Gel gelelim ki şu az bir şey bunu unutup eğlenebiliyorsak yaşasın” dedi.