MERSİN’DE 'KURTULUŞ HAFTASI KUTLAMALARI' BAŞLADI

Mersin’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı’nın açılışı, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GMK Bulvarı Forum AVM yanında yer alan etkinlik alanında, ‘Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin’in Hafızası Sergileri’ yer alırken, ünlü edebiyatçı, akademisyen ve yazarlarla söyleşiler gerçekleştirildi. Ayrıca performanslar ve çeşitli deneyim alanları da Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı’nda Mersinliler ile buluşacak.

“Mersin, yönü hep Batıya dönük bir kenttir”

Programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2022 yılının, 2021 yılından çok daha güzel olacağına inandığını ve umut ettiğini belirtti. Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinin gerçekleştiği yılları anımsatarak konuşmasını sürdüren Seçer, “Önemle andığımız, övünçle kutladığımız gün Mersin’in Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Bir asır. 3 Ocak günü Mersin’in sadece Fransızlar’dan kurtuluşunun değil, aslında tüm ülkeyi ilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun kilometre taşlarının döşenmeye başlandığı gündür” dedi. Seçer, Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde Mersin’de yaşanan tarihi süreçten de bahsetti.

Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde önemli bir yeri olan Mersin’in çağdaş bir kent olduğunu belirten Başkan Seçer, “Mersin; yönü hep Batıya dönük bir kenttir, aydın bir kenttir, çağdaş bir kenttir, atılımcı bir kenttir, Atatürkçü, devrimci bir kenttir. Daha 1950’li yıllarda Mersin’de modern yaşam sürüyordu. Cumhuriyet’in ilk dönemleri, insanlar azimli, şevkli, insanların enerjisi var. Çünkü bir liderleri var, Mustafa Kemal Atatürk. Onun gösterdiği yolda emin adımlarla yürüdü o insanlar” diye konuştu.

“Biz vizyoner belediyeciliği hayata geçirmeye geldik”

Seçer, göçlerle büyüyen Mersin’de, kendilerine ayrılan 2 milyon tutarındaki kaynakla 2 milyon 400 bin nüfusa hizmet ettiklerini belirtirken, pandemi döneminde ve son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar içerisinde hizmetleri ile sosyal belediyecilik destanı yazdıklarını vurguladı. Vizyoner belediyeciliği hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, “Biz vizyoner belediyeciliği hayata geçireceğiz diye geldik. İşte 3 Ocak 100. kurtuluş yıl dönümümüz ama Mersin’de de raylı sistemler döneminin başladığı gün olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından Mersin 100. Yıl Etkinlik Alanı’nın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Başkan Seçer ve protokol üyeleri ’Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin’in Hafızası Sergileri’ni gezdi. Başkan Seçer, etkinlik alanında Mersin’e ait tarihi görsellerin dijital bir kurgu ile yeniden şekillendirildiği 100. Yıl Dijital Deneyim Alanını da inceleme fırsatı buldu.