MERSİN’DE ’KÖY BİZİM ŞENLİK BİZİM’ ETKİNLİĞİ SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesince ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde gerçekleştirilen ’Köy bizim şenlik bizim’ etkinlikleri, renkli görüntülerle devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hız verilen şenliklerden birisi daha, Tarsus ilçesine bağlı kırsalda bulunan Kızılçukur Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Üstü açık otobüsle yapılan mahalle turuyla başlayan etkinlik programı, ilk dakikadan itibaren çocuk kahkahalarının yükselmesiyle hoş anların yaşanmasını sağladı. Çalınan canlı müzikle etkinlik grubunda yer alan karakterlerle dans eden çocuklar, çömlek atölyesine büyük ilgi gösterdiler. Yüz boyamadan resim atölyesine, sosis balon şovdan Hacivat-Karagöz oyununa kadar pek çok aktivitenin ardı ardına gerçekleştiği şenlikte, geleneksel oyunlara çocukların yanı sıra anne ve babalar da yoğun ilgi gösterdiler. ’Her köy bizim köyümüzdür’ sloganıyla düzenlenen programda dağıtılan limon dondurmayı afiyetle yiyen çocuklara, çeşitli armağanlar da verildi.

Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun da (TADEKA) desteklediği şenliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, muhtarlar ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

“Her şeyiyle çok güzel bir program oldu”

Programın oldukça güzel geçtiğini belirten Kızılçukur Mahalle Muhtarı Erdal Gök, “Her şeyiyle çok güzel bir program oldu. Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliğinde emeği geçenler sağ olsun, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Çocuklar için çok farklı bir etkinlik oldu”

Mahalle sakinlerinden Ebru Bozdağ ise yaz günlerinde gerçekleşen şenliklerden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu yaz gününde çocuklarımız için çok güzel şenlikler düzenlediler, etkinlikler yaptılar. Çocuklar çok eğlendi. Hediyeler dağıtıldı, dondurmalar dağıtıldı, çocuklar için çok farklı bir etkinlik oldu. İnşallah tekrar devamını bekleriz böyle güzel etkinliklerin” diye konuştu.

“Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz”

Torunuyla birlikte programa katılan Ayfer Gök, “Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı hediyelerden, dondurmalardan çocuklarımız çok mutlu oldular. Çok teşekkür ediyoruz, tekrar istiyoruz bu tür programları" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, yarışmalarda dereceye giren çocuklara kitap armağan etti.