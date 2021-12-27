MERSİN YENİ YILA HAZIRLANIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesince yeni yıl hazırlıkları kapsamında atölyelerde hazırlanan yılbaşı konseptli ürünlerin kavşaklardaki yerini aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılına sayılı günler kala kent ışıl ışıl oldu. Park ve Bahçeler Dairesi bünyesindeki atölyelerde hazırlanan birbirinden renkli figürler, kavşaklara yerleştirildi. Mersinliler yeni yıla girerken caddeler ışıldamaya başladı. 4 merkez ilçenin 13 noktasında yapılan çalışmalar, 13 ilçede devam ediyor.

Mersin yılbaşı konseptine büründü

Geçen yıl kenti süsleyen ürünler, Büyükşehir Belediyesinin ustaları tarafından yeniden kullanılabilir hale getirildi. Marangozhanede ve kaynak atölyesinde yapılan Noel Baba, çam ağacı, geyik, şeker, hediye kutusu gibi ışıklı yılbaşı konseptli ürünler kentte adeta karnaval havası estiriyor. Kent merkezinde önemli kavşak ve meydanlara yerleştirilen süslemeler, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

“Yılbaşına Mersin olarak hazırız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinde görev yapan Pınar Savrun, “Yılbaşı hazırlığımız başladı. Ürünleri Park ve Bahçeler Dairesi atölyesinde yapıyoruz. Genelde atık malzemeleri kullanıyoruz ve geçen sene yaptığımız malzemeleri depoladığımız için bu sene hepsini çıkarttık. Üzerinde ufak dokunuşlarla tekrar değerlendiriyoruz” dedi.