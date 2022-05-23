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MERSİN ÜNİVERSİTESİ'NİN 30. YIL ETKİNLİKLERİ SAYAPARK'TA YAPILDI
Mersin Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
KÜLTÜR SANAT 23.05.2022, 10:58
'Geçmişten geleceğe Mersin Üniversitesi 30. Yıl Fotoğraf Sergisi', Sayapark zemin katta sanatseverlerin ziyaretine açıldı. AVM'nin Açık Hava Meydanında, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 'Resim Workshop’u ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin 'bale gösterisi, şan ve enstrüman dinletisi' ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı.
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Lösev Fayda Topluluğunun, 'yaşama el ver' farkındalık projesi de etkinlikler arasında yer aldı.
Kaynak: İHA
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