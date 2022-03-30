MERSİN ŞEHİR TİYATROSU, ŞAİR VE ÇEVİRMEN CEVAT ÇAPAN’I AĞIRLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Prof. Dr. Cevat Çapan’ı Nevid Kodallı Oda Tiyatrosu’nda düzenlediği söyleşide ağırladı.

Mersin Şehir Tiyatrosu’nun tiyatro oyuncularının dinleyici olarak yer aldığı söyleşiye şair ve çevirmen Cevat Çapan, eşi Gönül Sipahi Çapan ile birlikte katıldı. Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiyi Şehir Tiyatrosu ekibi dikkatle izledi. Atak, söyleşi öncesi Nevid Kodallı Oda Tiyatrosu’ndaki değişimi ve Mersin Şehir Tiyatrosu’nun tarihi ile yeniden yapılanma sürecini anlattı.

“Tiyatrocu arkadaşlarla buluştuğum için çok mutluyum”

Mersin ziyaretinde Şehir Tiyatrosu ekibiyle de bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Çapan, “Mersin’de Şehir Tiyatrosu’nun olduğunu duyunca, yaptığım çeviri ve oyunları da götüreyim dedim. Kısmetsiz bir çevirmen ve tiyatrocu olarak hiç olmazsa orada belki ilgilenirler dedim. Sonra son dakika işgüzarlık etme, boşuna ağırlık olur dedim. Bıraktım. Ama tesadüfen geçen akşam Murat Bey’le karşılaştık. Birdenbire bir araya geldik. Mersin çok güzel. Bu 5’inci gelişim sanırım. Ayrıca tiyatrocu arkadaşlarla buluştuğum için çok mutluyum” diye konuştu.