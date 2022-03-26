MERSİN ŞEHİR TİYATROSU, MATRUŞKA OYUNUNU ANKARA’DA SAHNELEDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında “Matruşka” oyunu ile Ankaralı tiyatroseverlerle buluştu. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleştirilen temsil ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu aynı zamanda ilk kez Ankara turnesinde boy gösterdi.

Ankaralı tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Matruşka, festival kapsamında özel olarak düzenlenen Tuncer Cücenoğlu Seçkisi’nde yer aldı. Kadının ve erkeğin birbirini tanıma, anlama ve bir arada yaşama mücadelesine getirilen farklı bir bakış açısı ve anlatımla sahnelenen oyun, Ankaralı tiyatroseverlerden tam not aldı.

Türkiye’nin dört bir tarafından tiyatro topluluklarının yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, İran, Polonya ve İsviçre gibi ülkelerden de katılımın gerçekleştiği festivalde 36 tiyatro topluluğu oyunlarını seyirciyle buluşturma fırsatı buluyor. Çankaya Belediyesi’nin ortaklığıyla düzenlenen 14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali 31 Mart’a kadar devam edecek.