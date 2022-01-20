MERSİN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ESERLERİYLE MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği serginin açılışını Mersin Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Türkiye'deki yirmi dört olgunlaşma enstitüsünden biri olan Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği serginin açılışını Mersin Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştiren İl Müdürü Koca, "Mersin Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerimizin ürettiği eserlerden oluşan sergide bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 2022 yılını olgunlaşma yılı olarak ilan etmiştir. Bu ürünler alın terinin ve sabrın ürünüdür. Sergide emeği geçen tüm usta öğretici, öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.