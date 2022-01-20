Flaş HaberKUZEN KATİLİ, HAMİLE EŞİNİ DE ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ
Son Dakika
MERSİN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ESERLERİYLE MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği serginin açılışını Mersin Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirdi.
KÜLTÜR SANAT 20.01.2022, 16:24
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği serginin açılışını Mersin Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirdi.
Türkiye'deki yirmi dört olgunlaşma enstitüsünden biri olan Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği serginin açılışını Mersin Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştiren İl Müdürü Koca, "Mersin Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerimizin ürettiği eserlerden oluşan sergide bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 2022 yılını olgunlaşma yılı olarak ilan etmiştir. Bu ürünler alın terinin ve sabrın ürünüdür. Sergide emeği geçen tüm usta öğretici, öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
4
açık
Namaz Vakti 20 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Alanyaspor
|22
|35
|5. Beşiktaş
|22
|35
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Başakşehir
|21
|34
|8. Adana Demirspor
|22
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|22
|28
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Göztepe
|22
|24
|16. Antalyaspor
|22
|23
|17. Kasımpaşa
|22
|22
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|20
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11