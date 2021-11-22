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MERSİN'İN POTANSİYELİ 'WHAT TO MERSİN' PROJESİ İLE TANITILACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinesinde hayata geçirilecek ’What To Mersin’ projesi için 5 gün süren çalışma grubu toplantıları yapıldı. 8 çalışma grubuyla yapılan toplantılarda 91 paydaş projeye katkı sunacak fikirlerini paylaştı.

KÜLTÜR SANAT 22.11.2021, 10:01 22.11.2021, 10:57
MERSİN'İN POTANSİYELİ 'WHAT TO MERSİN' PROJESİ İLE TANITILACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinesinde hayata geçirilecek ’What To Mersin’ projesi için 5 gün süren çalışma grubu toplantıları yapıldı. 8 çalışma grubuyla yapılan toplantılarda 91 paydaş projeye katkı sunacak fikirlerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projenin çalışma grubu toplantılarına kurumlar, sivil toplum kuruluşları, odalar, öğrenci ve iş dünyası temsilcileri gibi çok sayıda paydaş katıldı. İlk gün ’Mersin’i keşfet’ başlığıyla yapılan toplantılar sırayla ’Herkes için Mersin’, ’Nerede kalırım?’, ’Mersin’i tanıyor musun?’, ’Etkinlikler’, ’Turizm alanları’, ’Senin için Mersin’ ve ’Ne yerim?’ başlıklarıyla devam etti. Oluşturulacak internet portalında da yer alacak başlıklar için toplantılara katılan toplam 91 paydaş, deneyimlerini ve fikirlerini ortaya koydu. Toplantı sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda ise içerik çalışmaları aşamasına geçilecek.

“Dolu dolu bir çalışma oldu, bugün son günündeyiz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğünün de Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı olduğunu belirterek, "’What To Mersin’ adında bir portal kurmak hedefiyle yola çıktık. Bu çalışma grubu toplantılarını da onun için yapıyoruz. Mersin’i, hem Mersin’deki değerli vatandaşlarımıza hem de Mersin’e gelmek ve Mersin’i görmek isteyen ülkemizdeki değerli vatandaşlarımızla birlikte tanıtma amacıyla yurtdışına da göstermek istiyoruz. Burada tarihi yerlerimiz nedir, nerelerde geziler yapılabilir, nerede ne yenir, nerede kalınır, bu şehirde ne tür etkinlikler vardır? Onun üzerinden yola çıkarak masalar oluşturduk. Dolu dolu bir çalışma oldu” dedi.

Katılımcılarla birlikte bu süreçte yol alıp önemli bilgiler edindiklerini kaydeden Özdülger, “Önemli paylaşımlarda bulunuldu. Şimdi bunların toparlanması, hazırlanması ve bu portalın içerisine yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Çünkü amacımız; hem şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız hem de ülkemizdeki vatandaşlarımız için güzel şehrimiz Mersin’in en iyi şekilde tanınmasını ve bilinmesini sağlamak. Çünkü bu cennet şehrin tanınması, görünmesi, gezilmesi, lezzetlerinin tadılmasını çok arzu ediyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Tüm değerli katılımcılara da verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Biz yaşamayan hiçbir bilgiyi portalımızda istemiyoruz”

Bilgi İşlem Dairesi Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğünde görevli Aslı Özcan ise projenin teknik ve bilişim altyapısını gerçekleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu portal fikrinin oluşum aşamasında ulusal ve uluslararası örneklerimizi inceleyerek yola çıktık. Pandemi sonrası turizm eğilimlerinde deneyim turizminin ön plana çıktığını biliyoruz. Gelen paydaşlarımızın geri dönüşleri doğrultusunda bunu gördük. Bu nedir? Biz yaşamayan hiçbir bilgiyi portalımızda istemiyoruz. İnsanlar artık klasik ansiklopedi bilgisinin dışında, tecrübe edilen, beğenilen yaşantıları görmek istiyorlar. Biz de ilimizde bunları öne çıkartmamız gerektiği sonucunu çıkarttık. Aynı zamanda bugüne kadar yapılmış turizm çalışmalarını da göz önüne alarak, değişen turizm eğilimlerinde turist beklentisini karşılayacak şekilde işleyip portalımızda 5 ayrı dilde hizmete sunacağız. Bu noktada 2 tane daha önerimiz oldu. Bir Latin dilinin eklenmesi ve Çince’nin de ilerleyen zamanlarda portalımızda dil seçeneği olarak sunulması için çalışacağız.”

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