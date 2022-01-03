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MERSİN'İN KURTULUŞUN 100. YILI YENİŞEHİR’DE TÜRKÜLERLE KUTLANACAK
Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı Yenişehir’de halk müziği konseri ve resim sergisiyle kutlanacak.
KÜLTÜR SANAT 03.01.2022, 16:24 03.01.2022, 16:27
Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı Yenişehir’de halk müziği konseri ve resim sergisiyle kutlanacak. Etkinlik kapsamında düzenlenen halk müziği konserinde Mersinliler halk müziğinin seçkin eserlerini dinleme olanağı bulacak.
Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çınar Kültür Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen kutlama programı 5 Ocak Çarşamba günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Program saat 19.00’da “Saadet Rumeli’nin Resim Sergisi”nin açılışıyla başlayacak. Şef Ali Parlak yönetimindeki Türk halk müziği konseri ise saat 19.30’da başlayacak. Şef Ali Parlak yönetimindeki saz ekibi ve koro Mersin’in kurtuluş gününe özel olarak hazırlanan türküleri seslendirecek.
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