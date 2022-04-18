MERSİN'DE KADINLAR SİNEMA ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan, üretici kadın stantlarında stant açan, sosyal medyada kadın dayanışmasına destek olan, farklı kadın kooperatiflerinde yer alarak, birbirinden farklı meslek kollarında çalışan kadınlar ile ev hanımları, Tarsus’taki bir alışveriş merkezinde bir araya gelerek, hafta sonu farklı bir aktivitede yer almanın keyfini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ünzile Kuru da kadınlarla birlikte filmi izledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sinema etkinliğine katılan kadınları filmin ilk yarısında görüntülü arayarak, “Çok memnun oldum sizleri gördüğüm için. Güzel, neşeli saatler geçirin. Emeği geçen arkadaşlara da sizleri buraya getiren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kadınlar da kendilerine böyle bir imkanı sağlayan Başkan Seçer’e teşekkür etti.

Ev hanımı Hatice Sever, çok uzun zamandır sinemaya gitmediğini belirterek, “20 sene oldu sinemaya gelmeyeli, ev hali, çocuklar derken. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bergen filmini ilk defa izleyeceğiz. Eşleri evde bıraktık, biz sinemaya geldik” diye konuştu.

Etkinlikten çok memnun kaldığını söyleyen ve Başkan Seçer’e teşekkür eden Melek Bozat, “Kaç senedir Tarsus'ta oturuyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Böyle güzel programlar, böyle güzel şeyler yaptığı için tekrardan teşekkür ederim. Çok eğlendik, çok mutlu olduk. Çocuklarla birlikte geldik” ifadelerini kullandı.