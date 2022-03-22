MERSİN'DE ÇUKUROVA 1. KADIN ZİRVESİ VE KADIN BAŞARI ÖDÜLLERİ HEYECANI

Mersin’de Saygın Medya Organizasyonunda gerçekleşen ve bir ilk olan Çukurova 1. Kadın Zirvesi Ve Kadın Başarı Ödülleri töreninde birbirinden değerli kadınlar ve kadına değer katan projeler ile yerel yöneticiler ödüllendirildi.

Saygın Medya Organizasyonunda, Saygın Kurt tarafından bu yıl Mersin’de ilki gerçekleşen Çukurova Kadın Zirvesi ve Kadın Başarı Ödülleri 18-19 Mart tarihleri arasında “Kadın Gülerse Dünya Güler” ana teması ile BN Hotel Thermal & SPA ve CRD Lojistik ana sponsorluğunda BN Hotel Thermal & SPA’da gerçekleşti.

300 konuğun katılımıyla gerçekleşen ödül gecesinde birbirinden değerli kadınlar ve kadına değer katan projeler ile yerel yöneticiler ödüllendirildi. Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar Arman ve Cengiz Tuğrul Ayaz’ın yaptığı gecede sanat yaşantısının 60. Yılı vesilesi ile oyuncu Serpil Tamur’a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü takdim edilirken, yine yıllarını sanata ve tiyatroya adamış değerli oyuncu Çiğdem Tunç’ da Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülünü aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de kadın istihdamına verdiği önemden dolayı ödül aldığı gecede değerli eşi Meral Seçer hanımda başarılı Kadın projeleri ile ödüllendirildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’da Kadın projelerinden dolayı ödüllendirildi. Gecede çeşitli şehirlerden ödül almak için gelen konuklar arasında Mine Özmen, Dr. Ebru Zülfikaroğlu, Yazar Dr. Bahar Eriş, Ucim Başkanı Saadet Özkan Efe, Kuzey Kıbrıs Gikad, Adana İşkad, Girişimci İş kadını Hülya Doğmuş ve birçok değerli konuk gecede yer aldı.

Saygın Medya Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt yaptığı konuşmada “Böyle önemli bir gecenin ilkinin bugün Mersin’de yapılıyor olması ve katılımcıların heyecanla ödüllerini almak için Türkiye’nin farklı yerlerinden geceye katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, ödül alanların dışında geceye gösterilen ilgiden de oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Zirve ve Kadın ödülleri Organizasyonunun önümüzdeki yıl Adana’da yapılacağını söyleyen Çukurova Kadın Zirvesi kurucusu Saygın Kurt, zirve programında yer alan konuşmacılar ve komite üyelerine teşekkür ederek, uzun yıllar sürecek bir projenin temelinin atıldığını belirtti.