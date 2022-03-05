MERSİN'DE BİR İLK : HAMSİ FESTİVALİ BAŞLADI

Mersin Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen ’Mersin 1. Hamsi Festivali’ başladı. 9 gün sürecek festivalin ilk gününde 1 tonun üzerinde ekmek arası hamsi ikram edilirken, vatandaşlar hamsileri almak için bazen izdiham oluşturdu.

Mersinliler, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan etkinlik alanında düzenlenen festivalde, hamsi-ekmek lezzeti, müzik ve eğlenceyle buluştu. 9 gün sürecek festival için etkinlik alanında onlarca stant kurularak, vatandaşlara Karadeniz’in lezzeti hamsi ekmek dağıtıldı. Konserler, gösteriler ve çocuk etkinlikleri dahil bir çok farklı alanda organizasyon yapılacak. Festivale akın eden Mersinliler, Mart ayının başında hem güneşin tadını çıkardı hem de balık ekmeğe doydu. Ekmek arası hamsi alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, zaman zaman izdiham oluşturdu.

Festivalle ilgili konuşan Mersin Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alper Vural Özdoğan, bu yıl festivalin ilkini yaptıklarını söyledi. Bu festivale tüm Mersinlileri davet ettiklerini söyleyen Özdoğan, "Sadece kendi hemşehrilerimizi değil Mersin’deki tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Etkinliğimiz 9 gün sürecek. Mersinli vatandaşlarımıza hamsi dağıtarak etkinliklerimize başladık. Bu festivalimiz Mersin’de bir ilk. Başka şehirlerde de yapılmış ve o şehirdeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüş. Bizim hedefimizde bu festivalin devamını yapmak. Mersin halkımıza bu pandemiyle geçirdikleri bu sıkıntılı günlerde bir nefes aldırmak, eğlendirebilmek, güldürebilmek istiyoruz" dedi.

İnsanların bu tür etkinlere ihtiyacı olduğunu kaydeden Özdoğan, "Pandemi sonrasında insanlar en önemli değerin sağlık olduğunu anladılar. Sağlıklı olmakta bir nevi kendine vakit ayırmasından, bu tarz etkinliklerin içerisinde olmasından geçiyor. Böyle bir etkinlikte güzel olacağını düşünüyorum. İnsanlar bundan memnun kaldıkları sürece de biz bunu geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Bugün yaklaşık 1 tonun üzerinde hamsi dağıtacağız. Festivalin sonu günü de mıhlama ikram edeceğiz" diye konuştu.