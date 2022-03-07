MERSİN'DE '7 KOCALI HÜRMÜZ' OYUNU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik hakkında bilgi veren topluluğun gönüllülerinden Samed Yıldırım, “Amacımız oyunumuz ile hem tiyatro severleri biraz olsun tebessüm ettirmek hem de çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunarak onları daha iyi bir geleceğe hazırlamak oldu. Her ne kadar amatör bir topluluk olsak da amacımızın bilincindeyiz ve elimizden gelenin fazlasını yaparak yüreklerimizi koyuyoruz ortaya. Bizler gönüllüyüz ve bu hikayenin kahramanları da gönüllülerden oluşmakta” dedi.

Mersin Kültür Merkezi’nde sahnelenen, Sadık Şendil'in yazdığı ve yönetmenliğini Öztunç Ergin’in yaptığı ‘7 kocalı Hürmüz’ müzikli, sanatseverlerce ayakta alkışlandı. Oyun, 1 Nisan tarihinde Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde tekrar sahnelenecek.