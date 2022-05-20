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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ‘YILDIZLARIN ALTINDA’ KONSERİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yıldızların Altında’ konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
KÜLTÜR SANAT 20.05.2022, 12:34
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yıldızların Altında’ konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ‘Yıldızların Altında Konseri’ düzenlendi. Konserde Mersinliler keyifli bir akşam yaşadı.
Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatroda Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konsere Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel parçalarını, Mersinliler yıldızların altında hep birlikte söyledi. Konser sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, tüm orkestra üyelerini tebrik ederek, şef İlker Bozkurt’a çiçek verdi.
Kaynak: İHA
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