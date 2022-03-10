MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR

Türk tiyatrosunun eleştirmenleri, sanatçıları, yazarları, yorumcuları ve yönetmenlerinin de davetli olarak katılacağı Tanıtım Günleri ile değişen, dönüşen ve yeniden yapılandırılan Şehir Tiyatrosu’nun tüm Türkiye’ye tanıtılması amaçlanıyor. Sanat dolu 6 gün boyunca Şehir Tiyatrosu’nun 8 oyunu seyirci ile buluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin 11-16 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği “Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri” ile sanatseverler birbirinden güzel oyunları izleme fırsatı bulacak.



6 gün boyunca devam edecek

Tanıtım Günlerinde; yazarlar, eleştirmenler, yönetmenler, oyuncular, jüri ve komite başkanları da Mersinliler ile bir araya gelecek. Sanatla dolu geçecek 6 gün sürecek tanıtım günlerine Yazar, Eleştirmen ve Sanat Kurumu Jüri Üyesi Gülşen Karakadıoğlu; Eleştirmen Heyecan Veziroğlu; Yazar ve Yönetmen Özen Yula; Direklerarası Seyirci Ödül Komitesi Başkanı Ali Ömer Şahinbaş; Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Şaylan Akmen; Yazar ve Eleştirmen Eren Aysan Yığcı; Eleştirmen, Yazar ve Yönetmen Halil Vecdi Sayar ile Oyuncu ve Yönetmen Murat Çidamlı katılacak. Ayrıca, Yeni Tiyatro Dergisi yazarları ve eleştirmenlerinden Mustafa İri, Yetkin Yüksel, Özgür Aziz Kısır ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul ve Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu gibi çok sayıda isim de Mersin’de olacak.



8 oyun sanatseverlerle buluşacak

Tanıtım Günleri kapsamında; 11 Mart Cuma günü saat 20.00’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde ‘Buzlar Çözülmeden’, 12 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Nevid Kodallı Sahnesinde ‘Vahşet Tanrısı’, yine aynı gün saat 20.00’de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Matruşka’ isimli oyunlar Mersinli sanatseverler ile buluşacak. 13 Mart Pazar günü saat 14.00’te Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde ‘Gökkuşağının Altında’ ve yine 13 Mart Pazar günü saat 16.00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi Nevid Kodallı Oda Tiyatrosunda ‘Ölümü Ardından Gezdirenler’ oyunları sahneye konulacak. 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Kozalar’, 15 Mart Salı günü saat 20.00’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde ‘Aslolan Hayattır’ sahnelenecek. Tanıtım Günlerinin son günü olan 16 Mart Çarşamba günü ise saat 17.00’de Nevid Kodallı sahnesinde ‘Sırça Biblolar Okuma Tiyatrosu’ seyirci ile buluşacak.