MERSİN ANTALYA YÖRÜK TÜRKMEN FESTİVALİ'NDE TANITILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, kendisine tahsis edilen Yörük çadırında Mersin’in yöresel lezzetlerini katılımcılara sunuyor.

8 Mayıs’a kadar sürecek Antalya Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçünü temsil eden kortej yürüyüşüyle başladı. Yörük göçü duası ile başlayan yürüyüşte deve, kangal, çoban köpeği, atlar, geleneksel giyimli Yörükler ve misafir ülkelerden katılımcılar tarafından Yörük göçü canlandırıldı. Festivalde yerini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılara Mersin’i anlattı. Çadırda Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Gökçek de yer aldı. Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Hizmetler ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daireleri ekipleri, Mersin’e tahsis edilen çadırı Mersin’e özgü simgelerle donattı. Mersin yörüklerine özgü kıyafetlerin ve çadırlarında kullandıkları yörük eşyalarının da tanıtıldığı çadır katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Mersin çadırını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki heyet ziyaret ederek cezeryeden tattı.

Çadırda, Mersin’in yöresel lezzetleri ve Mersin simgelerinin yer aldığı hediyeler dağıtıldı. Katılımcıların ‘festivalde en çok dikkat çeken çadır’ dediği Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çadırı, festival boyunca tüm katılımcılara Mersin’i tanıtmak için bekliyor.