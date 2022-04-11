MDOB ‘YUNUS EMRE ORATORYOSU’NU SAHNELEYECEK

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), besteci Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ilk Türkçe oratoryo olan Yunus Emre Oratoryosunu Mersinlilerle buluşturacak.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, tasavvufun öncü şairlerinden Yunus Emre’nin hayat, ölüm, Tanrı ve insanlığın alın yazısı hakkındaki düşüncelerini ve nihayet ‘dost vaslına’ erişmesini anlatın Yunus Emre Oratoryosu, 13 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Kültür Merkezi Opera Sahnesinde seslendirilecek. Saygun’un uzun yıllar sürdürdüğü araştırmalar sonrasında derlediği, Yunus Emre dizelerinin üzerine bestelediği eser, Yunus Emre’nin sevgi felsefesini dinleyiciyle buluşturacak.

Oratoryonun orkestra şefliğini Naci Özgüç, koro şefliğini Anıl Aydın üstleniyor. Eserin solist sanatçıları ise Görkem Ezgi Yıldırım, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Şafak Güç.