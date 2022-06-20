MDOB SENFONİK ALLEGRA ENSEMBLE KONSERİNE HAZIRLANIYOR
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20.30’ da “Senfonik Allegra Ensemble konserini Tarsus St. Paul Meydanı’nda sahneleyecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20.30’ da “Senfonik Allegra Ensemble konserini Tarsus St. Paul Meydanı’nda sahneleyecek.
“Bi’ Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "neşeli topluluk" olan grup Mersin Devlet Opera Balesi Orkestrası ile birlikte sahne alacak. Türk halk müziği ezgilerini klasik müzik ve caz ile harmanlayarak seslendiren, aynı zamanda dünya müziklerinden de örnekler sunan grup, seyircilerle keyifli bir konserde buluşacaklar.
Soprano Mehlika Bilgin Karadeniz, 1. kemanda Ümmiye Özdem, 2. kemanda Şenzelita Aykanat, viyolada Melda Sak, viyolonselde Hande Ulutaş, flüt/mandolin/vokalde Müjde Akden, perküsyonda Irmak Tokgöz ve piyanoda Gülriz Tunca’nın olduğu, düzenlemelerini Osman İşmen’nin yaptığı konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanları ile çok sesli icra edilecek.
Biletler biletinial.com adresinden ve sanatcepte uygulamasından temin edilebilir.
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