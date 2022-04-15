Son Dakika
MDOB SANATSEVERLERLE 'DON GIOVANNİ' OPERASINDA BULUŞACAK
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), sanatseverlerle yeniden 'Don Gıovanni' operasında buluşacak.
KÜLTÜR SANAT 15.04.2022, 13:16
Rejisörlüğünü Kenan Korbek, Orkestra Şefliğini Naci Özgüç, Koro Şefliğini Anıl Aydın’ın üstlendiği eserin anlatıcısı Nihan Çetin Aydın olacak. Caner Akgün, Ragıp Ufuk Kasar, Avşin Dilara Kaymak, Mehlika Karadeniz Bilgin, Erdem Erdoğan, Ayşegül Devrim Dinçer, Talat Tolga Erden, Şafak Güç’ün solist olarak görev aldığı eser 18. Yüzyılda İspanya’nın Sevil Kentindeki arsız bir kadın budalasının maceralarını anlatıyor.
Geçtiğimiz aylarda rejili konser formatı ile sahnelenen eser bu kez 2 perde ve yeni versiyonu ile sahnelenecek.
MDOB Orkestrası ile korosunun katılımıyla sunulacak eser 19 Nisan Salı saat 20.30’da opera sahnesinde gerçekleşecek.
Kaynak: İHA
26
açık
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:01
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:22
|Yatsı
|20:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Denizlispor
|30
|36
|14. Boluspor
|29
|35
|15. Menemen Belediyespor
|29
|35
|16. Altınordu
|30
|35
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22