MDOB 'KADIN'IM' ESERİNİ SEYİRCİYLE BULUŞTURACAK
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ’Kadın’ım’ anlatımlı konseri sanatseverlerle buluşturacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ’Kadın’ım’ anlatımlı konseri sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB’tan yapılan açıklamaya göre, ’tema-varyasyon’, ’dört şarkı’ ve ’kadın’ım’ adlı üç ayrı bölümden oluşan konserin müzikleri İbrahim Yazıcı’ya, metni ise Şirin Aktemur’a ait. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın yaptığı konserin, dört şarkı bölümünde solist Selva Erdener, ’kadın’ım’ bölümünün anlatıcılığında ise sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul sahne alacak.
Senfonik bir eser olan ’tema ve varyasyonlar’ın ardından üç ünlü Türk şairinin şiirlerinin müzikle buluştuğu bölüm yer alacak. Son bölüm olan ’kadın’ım’da ise erkeklerle olan ilişkilerinde asla özne haline gelemeyen kadının, sonunda kendi başına dik ve ayakta durduğu bir ruh haline kavuşması konu ediliyor.
Konser 6 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Opera Sahnesinde gerçekleşecek.
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