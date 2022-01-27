Flaş HaberMERSİN’DE PKK/KCK OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son Dakika
MDOB, 3 BASSES GRUBUNU MERSİNLİLERLE BULUŞTURACAK
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), '3 Basses Konseri' ile Mersinlileri, müzikallerden çoksesli türkülere uzanan örnekler ile operanın ve klasik müziğin en seçkin örnekleriyle buluşturacak.
KÜLTÜR SANAT 27.01.2022, 11:37
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ‘3 Basses Konseri’ ile Mersinlileri, müzikallerden çoksesli türkülere uzanan örnekler ile operanın ve klasik müziğin en seçkin örnekleriyle buluşturacak.
MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, Ankara DOB sanatçısı Tuncay Kurtoğlu, İzmir DOB sanatçısı Teyfik Rodos ve İstanbul DOB sanatçısı Zafer Erdaş’dan oluşan ve birbirinden farklı 3 Bas Ses’in bir araya gelerek kurulan grup, klasik müziği tanıtmaya, sevdirmeye, yaymaya yönelik amaçlarını, Mersin’de verecekleri konserle sergileyecek. Konser, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirilecek.
12
açık
Namaz Vakti 27 Ocak 2022
|İmsak
|06:18
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:59
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11