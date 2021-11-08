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MBB ŞEHİR TİYATROSU 'GÖKKUŞAĞININ ALTINDA' OYUNUYLA PERDELERİNİ AÇTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Gökkuşağının Altında” isimli çocuk oyununun prömiyeri ile yeni sezonu açtı.

KÜLTÜR SANAT 08.11.2021, 11:13 08.11.2021, 11:34
MBB ŞEHİR TİYATROSU 'GÖKKUŞAĞININ ALTINDA' OYUNUYLA PERDELERİNİ AÇTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Gökkuşağının Altında” isimli çocuk oyununun prömiyeri ile yeni sezonu açtı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda ücretsiz sahnelenen oyuna çocukların ilgisi yoğun oldu.

Temsil günü öncesinde oyunun provasını izleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm çocukları oyunu izlemeye davet etmişti. Kongre ve Sergi Sarayında ücretsiz sahnelenen oyuna çocukların ilgisi yoğun oldu. Sanatı her kesime ulaştırmayı amaçlayan Büyükşehir’in çalışmalarıyla Karaduvar, Güvenevler, Bahçelievler ve 50. Yıl mahalle muhtarlarıyla görüşülerek, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar, Gökkuşağının Altında oyununu izlemeye getirildi.

Oyun öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ile Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, 2021-2022 sanat sezonu programını kamuoyuyla paylaştı.

“Gerçekten çok güzel, dolu dolu bir sezonla karşınızdayız”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Özdülger, basın toplantısında, geçen yılın sanat sezonunun değerlendirmesi yaparak, pandemi süreci sebebiyle seyirciyle uzun süre bir araya gelemediklerini anımsattı. Amaçlarının sanatın her alanında kent genelinde çocuklara, gençlere, yetişkinlere güzel eserler, güzel konserler sunabilmek olduğunu vurgulayan Özdülger, “Mersinli vatandaşlarımızın, sanatseverlerin tiyatromuz oyuncularımıza sahip çıkmalarını, dolu dolu salonlarda bir arada olmayı diliyorum. Çünkü sanatçının en büyük hediyesi ve mükafatıdır alkış ve seyirci. Yaptıkları tüm çalışmaları en iyi şekilde gösterebilmek isterler ve sonunda da tek istedikleri şey doya doya bir alkıştır başarılarının karşılığı olarak. Onları yalnız bırakmayacağını biliyorum. Güzel eserleri merakla bekleyin ve takip edin. Gerçekten çok güzel, dolu dolu bir sezonla karşınızdayız” dedi.

Sanatı kent geneline yaymak istediklerini belirten Özdülger, daha fazla öğrenciye ve çocuğa ulaşmak için çalıştıklarını vurguladı.

“Sanata yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır”

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Atak da pandemi sürecine rağmen “sanat iyileştirir” diyerek sanat yapmaya devam ettiklerini söyledi. Atak, Başkan Vahap Seçer’in Mersinlilere armağanı olarak birçok sahnede oyunlarının izleyicilerle buluşacağını, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi ile Mezitli Kültür Merkezinde haftalık olarak oyunların sahneleneceğini ifade eden Atak, özellikle gençler ve çocukların kültür ve sanatla iç içe olmasının önemine dikkat çekti. Atak, “Çocuklar büyüyecek, bu gençler iş ve meslek sahibi olacak. Kültür ve sanatla yoğrulmuş kişiler iş başına geldikleri zaman dünyaya da hayata da ülkemize de bakış açıları farklı olacak. Sanata yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu yıl sonuna kadar özellikle çocuk oyunlarımızı ücretsiz oynamaya devam edeceğiz. Çocuk oyunlarımızı ücretsiz oynarken muhtarlarla görüşüyor ve özellikle hiç tiyatroya gitmemiş çocukları yine belediyemizin ulaşım imkanları ile buraya getirerek onları sanatla buluşturacağız” diye konuştu.

Yeni sezonda 8 oyun sahnelenecek

Yeni sezon programında 8 oyuna yer verildi. Gökkuşağının Altında oyunun ardından Halktan Biri, Ölümü Ardında Gezdirenler, Vahşet Tanrısı, Matruşka, Kozalar, Buzlar Çözülmeden, Ben Mimar Sinan adlı oyunlar da birçok noktada sanatseverler ile buluşacak. Oyunlar merkezin yanı sıra Tarsus, Mut, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde de sahnelenecek.

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