MBB KÖYLERDE BAYRAM ŞENLİĞİ YARATTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA), “Her Köy Bizim Köyümüzdür” sloganıyla Tarsus’un kırsal mahallelerinde şenlik havası estirdi. Ramazan Bayramı’na denk gelen etkinliklerde çocuklar bayram coşkusunu kendi mahallelerinde tattı.

Etkinliklerin ilk durağı Taşkuyu Mahallesi oldu. Mahallede konserle başlayan etkinlikler; cere-çömlek atölyesi, yüz boyama, drama atölyesi ve karikatür-resim atölyesiyle devam etti. Çocuklar, etkinliklerin devamındaki halat çekme ve çuval oyunlarıyla yarışma heyecanı yaşadı. Gün sonunda ise Hacivat-Karagöz gölge oyununu seyreden çocuklar kahkahaya boğuldu. Aileleri de çocuklarının yaşadığı mutluluğu zaman zaman uzaktan seyrederken, bazen de çocuklarıyla birlikte aktivitelere katıldı.