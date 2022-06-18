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'LOJİSTİK' KONULU RESİM YARIŞMASINDAKİ TABLOLAR HALKA SERGİLENDİ

Türkiye’nin önemli lojistik merkezlerinin başında gelen Mersin’de, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ‘Lojistik’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimleri, Mersin Marina’da sergileniyor.

KÜLTÜR SANAT 18.06.2022, 20:14
'LOJİSTİK' KONULU RESİM YARIŞMASINDAKİ TABLOLAR HALKA SERGİLENDİ

Türkiye’nin önemli lojistik merkezlerinin başında gelen Mersin’de, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ‘Lojistik’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimleri, Mersin Marina’da sergileniyor. Sergide, Ufuk Lojistik’in 40’ıncı yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmada lojistiğin önemini anlatan 31 resim yer alıyor.
Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlayan Ufuk Lojistik ile birlikte düzenlediği ‘Lojistik’ konulu resim yarışmasında, öğrencilerin hayal güçleriyle çizdiği resimler görücüye çıktı. Mersin’in merkez Yenişehir ilçesindeki ilkokullar ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin 383 resimle katıldığı resim yarışmasında 18 eser, nisan ayında düzenlenen törenle ödüle layık görülmüştü. Ufuk Lojistik, öğrencilerin emek vererek yaptıkları dereceye giren 18 resim başta olmak üzere 31 resmi, Mersin Marina’da Mersinlilerin beğenisine sundu. Üç gün boyunca açık kalan sergiye ilgi yoğun olurken, son gününe Seçici Kurulda yer alan ve merkez Toroslar ilçesinde binaların dış cephelerine yaptığı duvar resimleriyle dünyaca üne kavuşan Ressam Nazife Bilgin Hazar da katıldı.

“Amacımız, çocuklarımıza lojistiği sevdirmek”
Ufuk Lojistik Genel Müdürü Ali Fatih Maya, sergide yaptığı açıklamada, kuruluşlarının 40’ıncı yılını kutlarken, çocuklara lojistiği sevdirmek amacıyla bir resim yarışması düzenlediklerini söyledi. Mersin’in, Türkiye’nin lojistik başkenti olduğunu vurgulayan Maya, “Amacımız, lojistik alanında hem farkındalık oluşturmak hem de Mersin’i ve Türkiye'yi lojistik anlamda bir üs haline getirmek, daha ileri seviyelere taşımak. Proje çok güzel geçti. Yarışmamıza çok katılım oldu, 383 adet birbirinden güzel resim vardı. O yaştaki çocukların hayal dünyalarıyla lojistiği bu şekilde kağıda dökmeleri bizim için çok anlamlı. Seçici Kurul bile zannediyorum seçim yapmakta zorlandı. Biz, böyle bir projeye imza atmaktan çok memnunuz. Bu sene ilkini düzenledik bu projenin, her yıl tekrarını yapacağız” dedi.

“Hepsi birbirinden güzel resimleri herkese göstermek istedik”
Ufuk Lojistik Bilgi İşlem Sorumlu Pınar Maya da yarışmaya katılan öğrencilerin hepsinin birbirinden yetenekli olduklarını ve çok güzel resimler çizdiklerini belirtti. Maya, “Bu resimleri sergilemekten gurur duyuyoruz. Yarışmada hepsini seçemedik ama hepsi bizde kalmasın, sadece biz görmeyelim istedik. Hepsini herkese göstermek istedik. O yüzden buradayız. Tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz; hayallerini bizimle paylaştılar” diye konuştu.

“Sanat, çocukların ruhunu güçlendirir”
Seçici Kurulda yer alan Ressam Hazar ise projeye katılmayı severek kabul ettiğini dile getirerek, “Gerçekten seçim yapmakta çok zorlandık; çocuklar o kadar güzel araştırmışlar ki, hepsi çok güzel ve çok başarılı. Öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Sanatın çocuklar üzerinde pozitif yönde çok önemli etkileri oluyor. Çocuklar, görsel sanatlarla kendilerini ifade edebiliyorlar. Bu anlamda okullarda sanat dersleri daha fazla olmalı. Bence sanat dünyayı kurtaracak. Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok önemli bir sözü var zaten, ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’. Sanat, çocukların ruhunu güçlendirir” ifadelerini kullandı.

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