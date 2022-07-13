KÖY BİZİM ŞENLİK BİZİM ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun (TADEKA) desteklediği “Köy Bizim Şenlik Bizim” etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.

Dans, çömlek atölyesi, drama, sosis balon şov, Hacivat-Karagöz gösterimi, orta oyunu, müzik, halat çekme, çuval yarışı, resim ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı programlardan biri de Tarsus-Çamlıyayla karayolu üzerinde bulunan Ulaş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çocukların yanı sıra anne ve babaların da ilgiyle izledikleri ve birbirinden renkli görüntülere sahne olan etkinlikler büyük beğeni topladı. Mahalle içerisinde çocukların da katıldığı kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik programına

Meclis Üyesi ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Tarsus Belediyesi Meclis üyesi Ekrem Fevzi Coşkun, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katılım gösterdi. Dondurma ikramının da yapıldığı eğlence programında, çocuklara oyuncaklar hediye edildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ise kitap armağan edildi. “Her köy bizim köyümüzdür” sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Tarsus ve Çamlıyayla’ya bağlı diğer mahallelerde de gerçekleştirilecek.

Ulaş Mahalle Muhtarı Gazi Ulaş, şenlikten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Köy Bizim Şenlik Bizim programını düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Bey’e yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, mutlu olabilecekleri bir günde mutluluk verdiği için, bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Ulaş Mahallesi sakinlerinden Zeynep Tatoğlu ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Yıllar sonra böyle etkinlikler düzenlendiği ve böyle güzel, nadide insanlarla bizleri buluşturduğu için kendisi ve ekibine teşekkür ediyorum. Mahallemin şu anda inanılmaz derecede eğlenceye ihtiyacı olduğu zamanda yetişen Vahap Seçer Başkanıma, bir nebze de olsa yorgunluğumuzu aldığı için binlerce kez teşekkürler” şeklinde konuştu.