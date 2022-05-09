KLEOPATRA BİSİKLET FESTİVALİ

Birçok şehirden 210 katılımcının yer aldığı festivalde coşku tüm Tarsus’a yayıldı.

Kent merkezindeki 3.2 kilometrelik bisiklet turuyla başlayan festival, 3 gün boyunca kent turlarıyla devam etti. Mersin merkezden ve Türkiye’nin birçok ilinden festivale gelen katılımcılar, Tarsus tarihinin derinliklerine doğru pedal çevirdi. 6 Mayıs’ta başlayan açılış turunun ardından bisikletliler, Adanalıoğlu ve Kazanlı sahilleri ile yakın köyleri dolaştı. İkinci günde Nusret Mayın Gemisi, Huzurkent ve Girit Köyü’nü gezerek öğlen saatlerinde ‘kültür turu’ düzenleyen bisikletliler, festivalin son gününde ise Tarsus Şelalesi, E-5 Karayolu üzerinden Sağlıklı Köyü’ndeki Roma Yolu’na doğru pedal çevirdi. Bisikletliler, Tarsus Barajı ve Tarsus Doğa Parkı’na doğru çevirdikleri pedallarla festivalin kapanış turunu attı.

Festivalin ilk gününden itibaren katılımcılar, Tarsus Gençlik Kampı’nda ağırlandı. 3 gün boyunca yakılan kamp ateşleri ve müzikli eğlenceler ile bisikletliler kentten unutulmaz anılarla ayrıldı. Festival açılışında bisikletlilerle birlikte pedal çeviren Başkan Seçer, “Kleopatra Bisiklet Festivali, Tarsus’ta bir ilk. İnşallah her yıl hep beraber bu festivalin devam etmesini, geleneksel hale gelmesini sağlayacağız. Zaten biliyorsunuz ben bir bisiklet kullanıcısıyım. Haftanın en az 3 günü Mersin’de sabah erken saatlerde bisiklet sürerim, sahilde gezerim, spor yaparım. Gayet de memnunum, herkese de tavsiye ediyorum, hemen bir bisiklet alsınlar ve pedal çevirmeye başlasınlar" dedi.

Dolu dolu bir festival coşkusu ile güzel anılar biriktiren bisikletliler, kentten ayrılmadan önce yaşadıkları duyguları dile getirdi. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederek duygularını paylaşan Cemile Yurtsever, “Her şey çok güzeldi. Çok memnun kaldım. Festivalimiz, gittiğimiz yerler çok güzeldi. Girit Köyü çok güzeldi. Seneye yine görüşürüz inşallah” diye konuştu.

Sema Gücü ise festivali çok beğendiğini belirterek, “Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karşılama yaptı bize. Doğal güzellikleri görmek, güzel lezzetleri tatmak için geldik. Güzel insanları tanıdık. Şehrinizi kendi şehrimizde formaları giyerek tanıtmayı düşünüyoruz. Çok güzel geçti. Parkurlar çok güzeldi. Sağ olsun herkesin emeği çok fazlaydı. Gerçekten unutamayacağımız bir festival yaşadık. Çok güzel anılarla geri dönüyoruz. Her zaman Tarsus’u anlatacağız ve hatırlayacağız ama tekrar da geleceğiz” şeklinde konuştu.

Tarsus Bisiklet Topluluğu’ndan Ahmet Özpınar de “İnsanların güler yüzlü olması, bisiklet sürme, farkındalık oluşturmak, ‘yollarda biz de varız’ demek çok önemli. Bunun için yollardayız. Tarsus’un tarihi yerlerini gezdik. Gerçekten yorucu da olsa keyifli ve bir o kadar da bizler için gurur verici” ifadelerini kullandı.