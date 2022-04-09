KKTC GÜZELYURT BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU MERSİN'DE SAHNE ALDI

Oyund, OKB’nin (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) grup terapisi üzerinden tedavi yöntemi 6 OKB hastası üzerinden aktarıldı. Oyunda birbirlerinin takıntılarını gören hastalar, birbirleriyle kaynaşıp tanıştı. Bir süre sonra ortamdaki hastalar birbirinden güç alarak yaşama bağlanmayı öğrendi. Grup tedavisi böylelikle başarıya ulaştı. Laurent Baffie’nin yazdığı ve Jale Dinarlı’nın yönettiği oyununun, sahne amirliğini Şerife Hilkat Manicioğlu, ses-ışık efektini de Seylan Bolçocuk Zeybek üstlendi.

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Mersin’de keyifli bir akşam yaşattığını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Biz Ocak ayında Güzelyurt Belediyesine misafir olmuştuk Şehir Tiyatromuzla. ‘Matruşka’ oyunumuzu sergilemiştik ve çok keyif almıştık oradaki seyirciden. Şimdi yine sizlerle burada olduğumuz ve bizim ev sahipliğimizde bu güzel seyirciyle bu prömiyeri yaşadığınız için de ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Tebrik ediyorum. Başkanımız Vahap Seçer’in de tebriklerini ve selamlarını getirdim. Bol seyircili, bol alkışlı nice temsiller diliyorum. Her zaman gelin. Şehir Tiyatrosu ile birlikte hep beraber bu güzel ilişkiyi kuralım isteriz” dedi.

Bir grup arkadaşıyla Mersin’de sahnelenen tiyatroların müdavimi olduklarını belirten Durmuş Ali Keleş, “Oyun güzeldi. Düşündürüyordu, eğlendiriyordu bizi. Roller de güzeldi. Vahap Bey’e de çok teşekkür ediyoruz. Kültürel faaliyetlere devam etmelerini istiyorum” şekline konuştu.

Oyundan büyük keyif aldığını söyleyen Ali Uzun, “Mersin kültürel olarak çok ilerlemiş. Kıbrıs’tan gelen oyunu sahnede görmek güzel bir duyguydu. Sık sık buraya dışardan gelen ekipleri izlemek güzel, onur ve gurur verir. Belediyenin de bu çabaları bizi gerçekten mutlu ediyor” diye konuştu.