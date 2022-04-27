KANUN VİRTÜÖZÜ AHMET BARAN MERSİNLİLERİ COŞTURDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kanun virtüözü Ahmet Baran’ı Mersinlilerle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından halka açık gerçekleştirilen ‘Kanun Namına Ahmet Baran Konseri’ni, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşi Meral Seçer ile birlikte izledi.

Ahmet Baran Konseri, Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatroda gerçekleştirildi. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Amfi Tiyatrodan kanun ezgileri yükseldi. 7 yaşından bu yana müziğin içinde olan ve 18 yaşında ‘Senfoni Orkestralarının En Genç Solist Kanunisi’ unvanı alan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran, ‘Kanun Namına’ albümünde yer alan eserleri ve birbirinden güzel daha birçok eseri Mersinli sanatseverlerle buluşturdu. Mersinli dinleyiciler de şarkılara eşlik ederek adeta büyük bir koro oluşturdu. Başkan Seçer ve Meral Seçer de tüm şarkılara eşlik ederken, sahnede Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları yer aldı. Ahmet Baran’ın sahne performansı konser sonunda Mersinliler tarafından ayakta alkışlandı.

Konserde, ‘Ay Gız’ parçasını da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger seslendirdi.

“Evimin sıcaklığında konser yapıyor gibiyim”

Sanatçı Baran, konserde yaptığı konuşmada, “Evimin sıcaklığında konser yapıyor gibiyim” diyerek, konseri düzenleyenlere teşekkür etti. Müziğin insanları aynı duyguda buluşturduğunu ifade eden Baran, “Bu akşam kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri insanlık tarihi ile yaşıt, konuyu öz, duyguyu köz edip kalbimize işleyen müziği beyaz, bembeyaz bir bulut farz edelim istiyorum. O köpük köpük duyguların tercümanı, bembeyaz bulut dolaşırken tüm dünyayı, biz de gönlümüzü kanunun tellerine bağlı, sevgilinin güftesini, umutların bestesini yaptığım güzel Mersinimizin o masmavi gökyüzüne beyaz kanatlı bir kuş uçuralım hep birlikte” dedi.

Dinleyicilere de seslenen Baran, “Muhteşem enerjinizi ve ışıl ışıl gözlerinizi çok özlemişim. Burada olup kendinizi görmenizi çok isterdim. Hava da mükemmel. Hakikaten bu güzel kavuştayı, bu güzel bahar akşamında bizim için hazırlayan, vizyonu ile hizmetleri ile şehrimizin çehresini, enerjisini değiştiren çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e lezzetli bir alkış” diye konuştu.

“Müzik Mersin’e yakışıyor”

Başkan Seçer de “Çok keyifli bir akşam yaşıyoruz. En çok herhalde benim ihtiyacım varmış. Çok keyif aldım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Müzik Mersin’e yakışıyor. Mersin’e güzel olan her şey yakışıyor aslında. Sizler gibi, Ahmet Baran gibi güzel kalpli insanlar çok yakışıyor. Mersin bir nefret kenti olmasın. Ötekilerin olduğu kent olmasın. Mersin hepimizin olsun” ifadelerini kullandı.

“Burada bir kültürler korosu oluştu”

Dinleyicilerin oluşturduğu koroyu da değerlendiren Seçer, “Burada da Hatay’a öykünmek gibi olmasın, bir kültürler korosu oluştu. Mersin, çünkü Türkiye, Türkiye’nin özeti. Her rengi var burada. Mersin, bir renk cümbüşü. Biz önce Mersin’e, Mersinliye, ülkemize, insanlığa layık olmaya çalışıyoruz. Eğer güzel şeyler yapabiliyorsak hep beraber, ne mutlu bize” dedi.

Başkan Seçer, konuşmasının sonunda Ahmet Baran’a çiçek verdi.