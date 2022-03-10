"İSTİKBALE HÜR BAKAN MERSİN'E İLHAM OLAN" MÜFİDE İLHAN'A VEFA

İl Milli Eğitim Bakanlığı, Girişimci İş Kadınları Derneği ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün ortak hazırladığı Mufide İlhan temalı sunum ve sergi Mersin Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen sergiye Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman ve Mersin Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Osman Çelik ve birçok katılımcı katıldı.

ZİYARETÇİLERDEN ESERLERE BÜYÜK İLGİ

Müfide İlhan temalı sunumun ardından ziyaretçiler sergiyi ve tarihi eserleri inceledi.

Ziyaretçiler, öğrenciler tarafından atık malzemelerle hazırlanan sergiyi gezerken klasik müziğin tadını çıkardı.

Son olarak serginin ardından Mersin’in farklı yörelerinden çıkarılan Roma Dönemi’nden kalan tarihi eserler incelenerek etkinliğe son verildi.