"FONİKLER KÖYÜ" ÇOCUKLARDAN TAM NOT ALDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi, çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak “Fonikler Köyü” anlatımlı konserini yeniden seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan eserde; sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramlarına değinilerek, klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor.

Senfonik bir masal niteliği taşıyan eserin bestecisi, anlatıcısı ve orkestra şefi olan Tolga Taviş oyunun 25 Mar Cuma günü saat 11:00’da tekrar seyircilerle buluşacağını ve biletlerin opera gişelerinden veya biletinial.com adresinden temin edilebileceğini belirtti.