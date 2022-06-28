‘EŞİT MASALLAR’ OYUNU MERSİN’DE SAHNELENDİ

Çocuklara cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre sevgisi aşılamayı amaçlayan ‘Eşit Masallar’ tiyatro oyunu Mersin’de sahnelendi. Türkiye turnesini Mersin’de sonlandıran oyun, çocuklar ve ebeveynlerinden büyük alkış aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk tiyatro oyunu ‘Eşit Masallar’a ev sahipliği yaptı. Cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre sevgisi temalarının işlendiği tiyatro oyunu, çıktığı turnede birçok ilde yüzlerce çocuk ve ebeveynle buluştu. Müge Mor Hercihan’ın uyarladığı ve Deniz Yeşil Mavi’nin yönettiği oyun Mersin’de de büyük ilgi gördü.

Turnenin son durağı Mersin oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) düzenlediği 25. İstanbul Tiyatro Şenliği çerçevesinde sahnelenen ‘Eşit Masallar’ oyunu, İstanbul’dan sonra Türkiye turnesine çıktı. Oyun; Kayseri, Konya, Gaziantep, Hatay, İzmir, Muğla, Adana ve Mersin’de seyircilerle buluştu.

5 masal kahramanı bir sahnede buluşturuldu

Çocuklar ve ebeveynler tarafından büyük ilgi gören ‘Eşit Masallar’ oyunundaki kahramanlar arasında Sindirella, Rapunzel, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ile Kurbağa Prens yer alıyor. 5 masal kahramanının bir sahnede buluştuğu oyunda, yorumlanan öykülerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekildi.

“Çocuklarımızla, bütün velilerimizle tiyatroyu büyük bir keyifle izledik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, sahnelenen çocuk oyunu hakkında şunları söyledi:

“Tüm atölyelerimizden çocukların oyuna katılımı söz konusu. Daha önce Eşit Masallar’la ilgili kitaplar üzerinden çalışmalarımız olmuştu. Bugün de çocuklarımızla, bütün velilerimizle tiyatroyu büyük bir keyifle izledik. Eşit Masallar’la ilgili eğitim programlarımızın içeriğinde hem atölyelerde hem çocuk gelişim merkezlerimizde, eşitlik üzerine çocuklarla birlikte drama, oyun çalışmaları ve etkinlikleri yapıyoruz. Bu doğrultuda da bunları şarkılarla, tiyatro etkinlikleriyle, sanatsal çalışmalarla destekliyoruz. Çocuklar geleceğimize ışık tutuyorlar. Biz de bu ışığı daha da aydınlatmak için hem toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında hem de onların geleceğine ışık tutacak bilim-sanat etkinlikleri ile onları desteklemeye Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak devam ediyoruz.”

“Çocuklara güzel mesajlar verdiğimizi düşünüyoruz”

Eşit Masallar oyununun yönetmenliğini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi, “Eşit Masallar oyunumuz İKSV’de kasım ayında ilk gösterimini yaptı. Daha sonra turneye çıktık. Turnenin son ayağı Mersin. Oyun sonrası minik seyircilerimize küçük hediyelerimiz oldu. Turnelerimiz çok başarılı geçti. Bundan sonra da devam edecek. Seyircimize çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sahnelenen oyunun içeriği hakkında bilgiler de veren Yeşil Mavi, “5 klasik masalın toplumsal cinsiyet eşitliği üstüne tekrardan uzmanlar tarafından yorumlanmasıyla oluşan, Can Yayınlarının katkısıyla bu 5 kitabı biraz eklemeler yaparak tiyatro oyunu haline getirdik. Çocuklara güzel mesajlar verdiğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.