ELİF SANCHEZ’DEN MERSİN’DE UNUTULMAZ KONSER

“Caz da söylerim ama türküler benim evim” diyerek ilk albümüyle adından sıkça söz ettiren Elif Sanhcez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde unutulmaz bir konsere imza attı. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde, yeni albümü Mi Voz’dan İspanyolca şarkılarla birlikte, Evlerinin Önü Mersin, Aman Avcı, Aman Ayşem, Bulut Bulut Üstüne gibi türkülerin caz düzenlemelerini seslendiren sanatçı, konser bitiminde dakikalarca alkışlandı.

Gel Yanıma Gel türküsünü ise dinleyiciyle birlikte bis olarak seslendirdi Elif Sanchez’e, trompette Paul Sanhcez, davulda Nesim Ruacan, gitarda Doruk Okuyucu, bass gitarda Guy Bernfeld eşlik etti.

21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında Müzik Birleştirir temasıyla 20’inci kez gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 3’ü ücretsiz toplam 12 etkinliğe ev sahipliği yapıyor.