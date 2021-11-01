DURU: "YUMUKTEPE HÖYÜĞÜ, ÇİFTÇİLER TARAFINDAN KURULMUŞ İLK YERLEŞİM YERİDİR"

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Mersin'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü ile ilgili "Dünyada arkeolojik olarak kanıtlanabilen, tarımın yapıldığı ilk yer" dedi.

M.Ö. 7 binli yıllarda Neolitik Çağ’dan itibaren 14. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü ile ilgili açıklamalarda bulunan Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, "Mersin'de az bilinen o kadar çok sey var ki. Bugün bu tepenin 9 bin yıl öncesini biliyoruz. 9 bin yıl önce çiftçiler tarafından kurulmuş ilk yerleşim yeridir. Bugün için burası dünyanın arkeolojik olarak kanıtlanabilen tarımın yapıldığı ilk yer hatta Akdenizin tarım ticareti burada hayat buluyor. Burası Yumuktepe ve bu tepe Mersindedir" dedi.