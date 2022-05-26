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DARISEKİSİ ÖRNEK KÖY’DE 2 GÜN BOYUNCA YÖRÜK KÜLTÜRÜ TANITILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin yürüttüğü “Darısekisi Örnek Köy Projesi” çerçevesinde Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesinde bir Yörük Köyü kuruldu.

KÜLTÜR SANAT 26.05.2022, 10:20
DARISEKİSİ ÖRNEK KÖY’DE 2 GÜN BOYUNCA YÖRÜK KÜLTÜRÜ TANITILDI

Toros Üniversitesinin de işbirliğiyle Darısekisi Örnek Köy’de 24-25 Mayıs’ta gerçekleştirilen “Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri”nde Yörük kültürü ve lezzetleri tanıtıldı.
Mersin’in merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve Çamlıdere ile Dalakderesi’nden geçerek Gözne ve Ayvagediği mahallelerine uzanan yayla yolu üzerinde bulunan Darısekisi Mahallesi, örnek köye dönüştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin yürüttüğü projeye kentteki birçok kurum katkı sundu. Toros Üniversitesi ise bu sene 3’üncüsünü gerçekleştirdiği Gastronomi Şenliğini, Yörük temasıyla Örnek Köy Darısekisi’nde gerçekleştirdi.

Darısekisi Örnek Köy ziyarete açıldı
Açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz’ün de katıldığı Darısekisi Örnek Köy Projesinin uygulandığı bölgede bir köy meydanı kuruldu. Meydanın yanındaki eski ilkokul binası üretim binasına dönüştürülürken, bitişiğine pişirim alanı kuruldu. Alandaki eski lojman, içerisinde Yörük temalı figürlerin ve kütüphanenin de yer aldığı eğitim binası yapıldı. Üretici stantları, Yörük çadırı, seyir terası, içecek alanı, tıbbi aromatik bitki alanı ve nergis bahçesinin de yer aldığı Darısekisi Örnek Köy’deki Ortanca Sokak ziyaretçilerin beğenisini topladı. Afet mağduru ailelerin yaşadığı 13 evi onaran Büyükşehir Belediyesi, sokağı rengarenk hale getirdi.

Darısekisi Örnek Köy, 2 gün süren etkinliklere ev sahipliği yaptı
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin ortak çalışmasıyla Darısekisi Örnek Köy’de 24-25 Mayıs’ta gerçekleştirilen Yörük Kültürü ve Gastronomi Günleri etkinliği civar köylerden yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. İlk gün Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ve Olgunlaşma Enstitüsünün Yörük Giysileri Defilesiyle başlayan etkinlikler, Abdullah Toroslu ve Döndü Can’ın Mersin Efsane-Masal Anlatımı, Büyükşehir Halk Müziği Topluluğunun konseri, Hilmi Dulkadir ve Turan Ali Çağlar’ın Mersin Yörükleri Söyleşisi ve Grup Duvar’ın konseriyle devam etti. Üretici stantlarında ise civar mahallelerdeki üreticiler yöreye özgü ürünlerin satışını yaptı.

“Kırsalda kalkınmanın temelinin buradan başladığını düşünüyorum”
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de 2 gün boyunca etkinliklere katılarak workshoplarda şeflere sahnede eşlik edip plaket takdiminde bulundu. Meral Seçer, ilk gün Darısekisi Örnek Köy Projesi Söyleşisine konuşmacı olarak da katılarak, projenin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Kooperatif olarak Darısekisi Örnek Köy’ün üretim ayağında çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Seçer, “Amacımız, yörenin gelişmesine katkı sunmak, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi. Burası, Mersin’de bir örnek köy rotasının başlangıcı olması noktasında çok önemli. Kırsalda kalkınmanın temelinin buradan başladığını düşünüyorum” dedi.

Deneyimli şefler hazırladı, Yörük kadınlar tam not verdi
Etkinliğin ikinci günü ise Toros Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık bölümlerinin katkılarıyla lezzet şölenine dönüştü. Sac tavadan topalak çorbasına kadar Yörük kültürüne ait pek çok lezzetin workshoplarının yapıldığı etkinliklerde, Toros Üniversitesi ve Harran Üniversitesinden uzman isimlerle Yörük kültürüne ait lezzetler ve coğrafi işaret gibi konularda söyleşiler gerçekleştirildi. Deneyimli şeflerin yaptığı Yörük kültürüne ait lezzetleri Yörük kadınlar tadarak tam not verdi. Üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla Yörük yemekleri ana yemek yarışmalarının da yapıldığı etkinlikte, ziyaretçilere kenger kahvesi, ayran aşı çorbası, firik pilavı, yayık ayran, irmik helvası ve sıkma gibi çeşitli lezzetler de ikram edildi.

Genç aşçılar Yörük yemekleri ile yarıştı
Yörük yemekleri ana yemek yarışmasında lise ve üniversite öğrencilerinin performansları takdir topladı. Jürinin titiz değerlendirmeleri sonucu Ergün ve Cuma birinci, Huri ve Meryem ile Zinnur ve Fevziye ikinci, Hilal ve Işıl da üçüncü oldu. Rojda ve Nazlı ise jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. Katılımcılara katılım belgeleri verilirken, kazananlara ise ödülleri takdim edildi. Meral Seçer, önemli olanın dereceye girmek olmadığını belirterek, “Bu tür yarışmaların sizlerin çalışmalarınızı teşvik edici olacağını düşünüyorum” diyerek, birincilere madalyalarını taktı.

“Temamız, unutulmaya yüz tutmuş Yörük yemekleri”
Toros Üniversitesi Aşçılık Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Uğurcan Metin, 3. Geleneksel Gastronomi Festivalini bu yıl Darısekisi Örnek Köy’de yaptıklarını belirterek, “Temamız, unutulmaya yüz tutmuş Yörük yemekleri. Yörük yemeklerini ortaya çıkartmak için birçok etkinliğimiz var. Bunlardan bir tanesi yemek yarışması. Diğeri Bozyazı kavutu yani coğrafi işaretli ürünler. Yörük çorbaları, börekleri ve otlarıyla; soğuk çorbalar, akdarılar, workshoplar ve uzmanlarla yapılan Yörük göçüyle ve beslenmesiyle ilgili söyleşilerle bugün güzel bir gastrofest yapıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA
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