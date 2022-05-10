BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TADEKA’NIN KÖY ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Tarsus’un Çiçekli ve Hacıhamzalı mahallelerinde düzenlenen şenlikte, müzik dinletisi, atölye çalışmaları, geleneksel oyunlar, Karagöz hayal oyunu ve daha pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramında Tarsus’a bağlı Taşkuyu, Yeşiltepe ve Sağlıklı mahallelerinde gerçekleştirilen şenlikler, ovada yer alan Çiçekli Mahallesi ile kırsalda yer alan Hacıhamzalı Mahallesinde devam etti.



Çocuklar doyasıya eğlendi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy, Tarsus Belediyesi Meclis üyesi Ali Erhan Okyay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı etkinlikler, Çiçekli ve Hacıhamzalı mahallelerinde bulunan okul bahçelerinde gerçekleştirildi. Dolu dolu geçen etkinliklerde çocuklara yönelik drama atölyesi, yüz boyama, çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, diğer geleneksel oyunlar, cere-çömlek çalışması, resim ve Karagöz hayal oyunu sunumu yapılırken, çocuklar doyasıya eğlendi. Anne ve babalar da katıldığı etkinliklerde ikramlıkların yanında çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Köy şenliklerinde sahne alan müzisyenler ise seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Çocuk kahkahalarının yükseldiği şenliklerin Hacıhamzalı bölümünde ise köy gençleri, yörede artık geleneksel hale gelen ‘çillibom’ dansını oynadı.