BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KIŞ, 1. MERSİN MELEMEZ ŞENLİĞİNE KATILDI

Büyükşehir Belediyesinin de destek sunduğu şenlik, Türkiye’nin tek Giritli köyü olarak bilinen Melemez (İhsaniye) Köyünde gerçekleştirildi. Başkan Vekili Kış, Melemez Şenliğinin geleneksel hale geleceği ve yıllarca süreceği inancını taşıdığını belirterek, “Melemez, yalnızca Mersin için değil, ülkemiz için de özel ve güzel bir köy” dedi.

Türkiye’nin tek Giritli köyü olan Melemez Köyünde 1. Mersin Melemez Şenliği gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği şenlikte birçok etkinlik düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış da şenliği ziyaret ederek, söyleşi ve halk oyunları gösterilerini izledi.

Şenlikte; Kış'ın yanı sıra kent protokolü, sivil toplum, oda ve dernek temsilcileri, İhsaniye Mahallesi Muhtarı Zehra Yılmaz ile şenliğin onur konuğu Yazar Prof. Dr. Cevat Çapan da yer aldı.



“Melemez, tarihin içinden süzülen çok kıymetli bir köy”

Gülcan Kış, şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğin ilk gününden itibaren etkinlikleri takip ettiğini belirterek, “Üç gündür Melemez’de büyük bir şenlik havası var. Birbirinden değerli çok güzel etkinlikler yapılıyor. Gördüğüm kadarıyla burada insanlar, büyük bir keyifle hem eğleniyorlar hem neşeleniyorlar hem de bilgileniyorlar. Burada katılımcıların birbirleriyle kaynaşması, iletişim halinde olması, bu şenliğin de amacına ulaştığını gösteriyor” dedi.

Giritliler ve Melemez Köyü hakkında tarihsel bilgiler de paylaşan Kış, “Melemez, tarihin içinden süzülen çok kıymetli bir köy. Kurtuluş Savaşımızın karargahlarından biri olduğunu da hatırlatmak isterim. Fransız işgali döneminde milli kuvvetlerin merkezlerinden biriydi Melemez. Bunun da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz diyoruz ya Melemez özel bir köy. Burada Girit kültürü tüm canlılığıyla devam ediyor. Özellikle de mutfak kültürü. Giritlilerin yemek kültüründe çok tutucu olduğu söylenir. Bu da geleneksel mutfak lezzetinin korunduğu anlamına gelir ki, önemli bir farklılığı da budur Melemez’in” diye konuştu.



“Köylerimizin bütün güzelliklerinin kültürüyle beraber ortaya çıkmasını istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak kent ve kır yaşamının bütünleşmesine önem verdiklerini vurgulayan Kış, “Burada bugün bunun bir örneğini görüyoruz. Artık turizmde yeni kavramlarla karşı karşıyayız. Kent turizmi, doğa turizmi, gastronomi turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi gibi kavramlar altında turizm son derece çeşitlendi. Kendi kültürel, sosyal değerlerimizi tanımanın ve benimsemenin hem kent insanlarını belli bir kimlik altında birleştirme hem de kentin marka değerini yükseltme gibi bir yararı bulunmaktadır. O nedenle bu tür etkinlikleri çok değerli buluyoruz. Bizim için kır yaşamı başlı başına bir güzellik ve değer. Bu düşüncemizle de Darısekisi köyünü örnek köy olarak hazırlamaya başladık. Çok yakında orada da sizlerle buluşacağız. Köylerimizin bütün güzelliklerinin kültürüyle beraber ortaya çıkmasını istiyoruz. Yöre kültürümüz en özgün haliyle yaşansın ve bilinsin istiyoruz. Ekonomik yaşamımız bu şekilde zenginleşecektir. Kültürümüz ve sosyal hayatımız da bu şekilde zenginleşecektir. O nedenle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinliklerde hep varız ve her zaman da bu tür etkinlilere destek olmaya devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir şeyi daha biliyoruz. Her şeyi birlikte yaparsak eğer başarılı olabilir ve ortak amacımıza ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte; Başkan Vekili Kış'a şenliğin onur konuğu Yazar Prof. Dr. Cevat Çapan tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca; İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz ve Melemez Köyü sakinlerinden Akarsu Serin ve Nehir Şen de yöresel ürünlerden hazırlanan sepeti Gülcan Kış’a hediye etti. Kış, daha sonra şenlikte stantları gezerek, katılımcılarla sohbet etti.