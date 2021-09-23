BALKAN MÜZİĞİNİN ÜNLÜ İSMİ GORAN BREGOVİÇ, MERSİNLİLER İLE BULUŞACAK

Festival komitesinden yapılan açıklamada, Goran Bregoviç’in 2 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de Macit Özcan Spor Tesislerinde seslendireceği konserine Mersinli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdikleri belirtildi.

Biletlerin hızla tükendiğini belirten Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, “Ne mutlu bizlere ki, bu yıl 19’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Mersin Uluslararası Müzik Festivaline Mersinli sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği ve geride bıraktığımız etkinliklerle beraber 4 etkinliği 4 ayrı mekanda daha halkımızla buluşturacağız. Özellikle 2 Ekim’de gerçekleştireceğimiz Goran Bregoviç konserinin biletlerine gösterilen yoğun ilgi, bizlere tüm yorgunluğumuzu unutturdu. Buradan, sanatseverlerin biletlerini son güne bırakmamasını tavsiye ederim. Böylesi bir ilgiden dolayı halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.