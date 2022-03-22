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AŞIK VEYSEL YENİŞEHİR’DE ANILDI
Mersin Yenişehir Belediyesi, Aşık Veysel Şatıroğlu’nu vefatının 49’uncu yıldönümünde düzenlediği programla andı.
KÜLTÜR SANAT 22.03.2022, 16:31
21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren, âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu Yenişehir Belediyesi’nin düzenlediği programla anıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katıldı.
Programın açılışında Aşık Veysel’in yaşamından kesitler sunan belgesel gösterimi yapıldı. Daha sonra İsmail Hakkı Demircioğlu ve Özlem Taner, Aşık Veysel’in anısına, aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden eserler seslendirdi.
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