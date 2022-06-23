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ARATOS’UN ANIT MEZARININ BU YIL ZİYARETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Mersin’de, tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bu yıl da kazılar, astronomi biliminin kurucusu, şair ve matematikçi Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor.

KÜLTÜR SANAT 23.06.2022, 11:33 23.06.2022, 11:56
ARATOS’UN ANIT MEZARININ BU YIL ZİYARETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Mersin’de, tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bu yıl da kazılar, astronomi biliminin kurucusu, şair ve matematikçi Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Bugüne kadarki çalışmalarda yuvarlık planlı bir mezar yapısı ve mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’ bulunurken, kazı ekibinin bu yılki hedefi, Aratos’un anıt mezarını ziyarete açmak.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan ve tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kentinde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 23’üncüsü gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen, Mezitli Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği çalışmalarda, bu yıl Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin (MIP) 500 bin TL’lik katkısıyla antik limanda da kazılara başlanacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen ve 17 Haziran’da başlayan kazılarda, ilk etapta Aratos’un anıt mezarındaki çalışmalar tamamlanarak ziyarete açılması planlanıyor. Eylül ayında sona erecek çalışmalarda, antik limanda kazılara başlanacak.

“Restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz”

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, M.Ö. 3. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasındaki Helenistik Dönemi kapsayan ve Aratos’un anısına dikilmiş bir anıt mezar olduğu tahmin edilen yapıdaki çalışmalarla bu yılki hedeflerini İHA muhabirine anlattı. Geçen yıl temizliğini bitirdikleri ve literatürde Arantos’un mezarı olarak geçen anıt mezarın iç bölümünde çalışmaları tamamladıklarını belirten Yağcı, “Anıt mezarda çevre duvarı çevresindeki temizliği de tamamladıktan sonra restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Kurul onayından sonra da restorasyonunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Bu yıl içinde burayı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planlıyoruz”

Aratos’un mezarı olarak adlandırılan bu anıt mezarın, mimari açıdan Kilikya arkeoloji için ünik bir yapı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yağcı, “Anıt mezarın ziyaret edilebilir olması gerekiyor; çünkü Aratos dünyaca ünlü bir astronom, Helenistik dönemde yaşamış ve Soli doğumlu. Bu nedenle tanıtılması gerekiyor. Mersin’in kültür turizmine çok büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz. Aratos, dünyaca tanınan bizde daha az tanınan bir vatandaşımız diyebiliriz. Antik kaynaklar Soli doğumlu olduğunu belirtiyorlar. Zaten Pella’da ölmesine rağmen anıt mezarını buraya dikmişler. Konumu da çok önemli bir yerde; surların içinde, kentin içinde yer alıyor. Her yerden görülebiliyor ve ziyaret edilebiliyor. Biz de bu amaçla konumuna uygun bir şekilde bir düzenleme yapıp, burayı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planlıyoruz. Bunu bu yıl içinde başarmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anıt mezarda kazıların büyük oranda tamamlandığını, sadece dış çevresini de açtıktan sonra restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceklerini dile getiren Yağcı, bu çalışmaların temmuz ayının ilk haftasında tamamlanacağını söyledi.

Soli Pompeiopolis Antik Kentinde, Aratos dışında bu yıl Soli Höyük, sütunlu cadde, hamam ve antik limanda çalışma planları hazırladıklarını kaydeden Kazı Başkanı Yağcı, “Bu başlattığımız arkeolojik çalışmaları eylül ayına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Aratos mezarında artık restitüsyon, restorasyona yönelik çalışmalar bitmek üzere. Diğer yerlerde de yarım bıraktığımız çalışmaları sürdürmek amacındayız” diye konuştu.

Kaynak: İHA
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