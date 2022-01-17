ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ HACİVAT VE KARAGÖZ OYUNU ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Belediyesi Anaokulu'nun düzenlediği Hacivat ve Karagöz etkinliği ile öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi.

Yenişehir Belediyesi Anaokulu'nun düzenlediği Hacivat ve Karagöz etkinliğinde öğretmenler ve öğrenciler Hacivat-Karagöz gölge oyununda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Unutulmaya yüz tutmuş masal karakterleri ile çocukları buluşturan Yenişehir Belediyesi Anaokulu Müdürü Ümmühan Kılıç, "Okulumuzda Hacivat ve Karagöz gösterisi yapılarak çocuklarımızın kültürel değerlerimizi tanıyıp buna sahip çıkma bilincine varmalarının yanı sıra keyifli ve eğlenceli zaman geçirdiler" dedi.