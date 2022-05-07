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20. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİNDE LİNA NASİF ANISINA KONSER
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Hollandalı klasik müzik grubu Utrecht String Quartet konserini, geçen yıl yaşamını yitiren Mersinli ressam, şair ve yazar Lina Nasif anısına düzenleyecek.
KÜLTÜR SANAT 07.05.2022, 10:16
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollanda Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek Utrecht String Quartet konseri, 7 Haziran Salı günü saat 20.00’de Mersin Latin Katolik Kilisesinde düzenlenecek. Finlandiyalı Eeva Koskiren, Avusturalyalı Katherina Routley, Rus Mikhail Zemtsov ve Alman Sebastian Koloski’den oluşan Hollanda merkezli grup, konserde Beethoven ve Piazzolla’nın eserlerini seslendirecek.
Kaynak: İHA
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