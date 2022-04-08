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20. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Bu yıl ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde geri sayım başlarken, hazırlıklarda da son aşamaya gelindiği bildirildi.

KÜLTÜR SANAT 08.04.2022, 11:06
20. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, dönem başkanlığını Selma Yağcı, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal, sanat danışma kurulu üyeliklerini ise Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı, Remzi Buharalı, Ersin Antep ve Serbülent Biçer’in yaptığı, Sanat Etkinlikleri Derneği çatısı altında düzenlenen 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin hazırlıklarında sona gelindi.
‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, açık hava konserleri, ücretsiz etkinliklerle birlikte, Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, MEÜ. Nevit Kodallı Konser Salonu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.
Festivale bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Valiliği başta olmak üzere belediyeler, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının yer aldığı birçok resmi ve sivil kurum destek veriyor.
Mersin’in kültürel ve doğal zenginliklerini öne çıkarmak amacıyla her yıl yapılan Beste Yarışması ile Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği, bu yıl da bir kez daha sonraki yıla ertelendi. Festivalde, Sanat Ödülü, Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü ve MUMF 20. Yıl Özel Ödülü olmak üzere 4 farklı dalda ödüller de dağıtılacak.

“Savaş ve salgının yol açtığı sıkıntılar sanatla aşılacak”
Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, “Tüm insanlık, savaş ve salgınların yol açtığı sıkıntılar içinden geçmekte. İnanıyorum ki bunlar, geçmişte olduğu gibi bugün de sanatın bizlere aşıladığı moral değerlerle aşılacaktır. İşte bu yüzden ‘Müzik Birleştirir’ diyerek, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalini 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında halkımızla buluşturacağız. El ele, yürek yüreğe nice festivalde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın” dedi.
Öte yandan, festival programının bu ay içerisinde yapılacak bir basın toplantısıyla açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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