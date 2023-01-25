Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü teknik heyeti, kültür merkezi yapılması planlanan ve geçtiğimiz aylarda yıkılan Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde eski Ahmet Zeki Atalay İlkokulu binası arsasında incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü teknik heyeti, kültür merkezi yapılması planlanan ve geçtiğimiz aylarda yıkılan Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde eski Ahmet Zeki Atalay İlkokulu binası arsasında incelemelerde bulundu.

Bakanlık heyetinin incelemesine, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan da katıldı. Kaymakam Vedat Yılmaz, depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan eskj Ahmet Zeki Atalay İlkokulu binasının bulunduğu alana yeni bir hizmet binası yapımının gündeme geldiğine işaret ederek şöyle dedi:

"Özellikle kültürel, sanat ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği toplu entegre bir hizmet binamızın olmaması ve bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla bu alana Alaplı Kültür Merkezi yapılmasının daha uygun olacağı düşünülerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Özel İdaresi’ne tahsis edilmişti. Bugün de Bakanlık heyeti incelemelerde bulundu. Bu alana konferans, tiyatro, en az 300 kişilik gösteri salonu, sergi ve fue alanı, sanat atölyeleri, folklor, müzik, resim, kültürel etkinlikler uygulama sınıflar halk kütüphanesi hizmet alanı, eğitim mekanları, kafeterya, yönetim birimlerinin olduğu çok kapasiteli bir kültür merkezi yapılması çalışmalarına başlandı. İlk etapta proje etüt çalışmaları tamamlandıktan sonra yatırım programına alınarak yapımına başlatılması planlanacaktır."

Bakanlığın sürecin hızlı ilerlemesi için oldukça duyarlı hareket ettiğini aktaran Kaymakam Yılmaz, "Projede uygulama sahasından azami yararlanılması, mimari olarak kendini gösteren ve çok kapasiteli kullanıma uygun ferah bir binanın yapılmasını yetkililere ilettik. İlçemize Kültür Merkezi yapılması konusunda talimatlarıyla çalışmayı başlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve bu projenin yapımı için her safhasında takip ve destek sunan Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit’ e ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Yapılacak olan Alaplı Kültür Merkezinin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin bir arada yapıldığı entegre bir tesis olarak ilçemizin sosyal yaşamına yeni bir çehre kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.