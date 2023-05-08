Diyarbakır’ın Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, okullarda trafik eğitimi verildi.

HDP önünde evlat nöbeti tutan anne: “Oğlumun eline kına yakıp askere göndereceğim” HDP önünde evlat nöbeti tutan anne: “Oğlumun eline kına yakıp askere göndereceğim”

İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından bu haftanın ilk ders saatinin ilk 5 dakikasında, öğretmenler tarafından ilköğretim öğrencilerine tüm karayolu kullanıcılarının, trafik kurallarına uymaları yönünde farkındalığın artırılması amacıyla, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Haftanın ilk ders saatinin ilk 5 dakikasında, ’Yolların Dili Projesi’ çerçevesinde ilçedeki ilköğretim öğrencilerine trafik levhalarının anlamları ve trafikte uyulması gereken kurallar öğretildi.